«Кличко и Порошенко приготовиться»: Зеленский начинает мстить неугодным

Владимир Зеленский и Андрей Ермак начинают жестоко мстить украинским политикам и чиновникам, которые поддержали протесты.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, многие тут вошли в состояние некой близкой к эйфории: вот, это уже конец Зеленского, финита ля комедия. Но это отнюдь не конец. Возможно, начало конца, намеки более чем прозрачные. Уже там и New York Times довольно скабрезно намекает на близость президента к главе Офиса. Будет еще очень много интересных, интригующих и драматических событий», – сказал Золотарев.

«Но сдаваться – это не в правилах Владимира Александровича, который свято убежден, что он фартовый парень. Поэтому будем наблюдать и уже видим, что уже там с обысками пришли в Львовский горсовет по поводу нецелевого использования следствия. Я думаю, сейчас прилетит и Кличко, и Порошенко, и содержателям нашей грантоедской тусовки надо напрячься. Судя по всему, работать по ним в ближайшую неделю будут очень плотно.

Ермак – не тот человек, который просто возьмет так все и проглотит. То есть будут мстить. Но тут, как говорится, сила на силу», – подытожил эксперт.