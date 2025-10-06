Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине подозревают КНР в предоставлении спутниковых данных, помогающих наносить удары по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Так, украинский военный портал «Милитарный» отмечает, что во время вчерашнего массированного удара по Украине, в частности Львову, над западной частью страны, пролетело минимум три китайских разведывательных SAR-спутника.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Над Львовом был зафиксирован пролет спутников серии Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые пролетели в общей сложности 9 раз над регионом с 00:00 до 11:30 утра. Позже, примерно в 6 часов утра, в регион вошел оптический разведывательный спутник Yaogan 34. Он совершит 7 витков над регионом в течение 5 октября. Следует отметить, что китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. В общей сложности орбитальные параметры позволяют осуществлять работу над Украиной более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку», – говорится в статье.

Указывается, что Yaogan 33 – это новейшие спутники, которые «приближены к современным западным» разведывательным аппаратам. При этом украинские спецслужбы прямо обвинили Китай в помощи России.

«Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам», — заявил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Кроме того, с такого же рода обвинениями выступили и в США.