Китай помог России накрыть логово бандеровцев
На Украине подозревают КНР в предоставлении спутниковых данных, помогающих наносить удары по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.
Так, украинский военный портал «Милитарный» отмечает, что во время вчерашнего массированного удара по Украине, в частности Львову, над западной частью страны, пролетело минимум три китайских разведывательных SAR-спутника.
«Над Львовом был зафиксирован пролет спутников серии Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые пролетели в общей сложности 9 раз над регионом с 00:00 до 11:30 утра. Позже, примерно в 6 часов утра, в регион вошел оптический разведывательный спутник Yaogan 34. Он совершит 7 витков над регионом в течение 5 октября.
Следует отметить, что китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. В общей сложности орбитальные параметры позволяют осуществлять работу над Украиной более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку», – говорится в статье.
Указывается, что Yaogan 33 – это новейшие спутники, которые «приближены к современным западным» разведывательным аппаратам. При этом украинские спецслужбы прямо обвинили Китай в помощи России.
«Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам», — заявил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.
Кроме того, с такого же рода обвинениями выступили и в США.
«Китайская сторона продала компании «Вагнера» два спутника наблюдения высокого разрешения, принадлежащих китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). Спутники использовались не только в интересах ведения войны в Украине, но и в деятельности русских наемников в Африке.
Согласно тексту соглашения, она была подписана 15 ноября 2022 между компанией Beijing Yunze Technology Co и фирмой ООО «Ника-Фрут». Эта компания, в то время входившая в бизнес-структуры основателя так называемой «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. Стоимость контракта составила более 30 миллионов долларов (235 миллионов юаней). Кроме самих спутников, соглашение предусматривало предоставление дополнительных услуг. В частности, предоставление изображений по требованию с других спутников сети компании CGST», – пишет «Милитарный».
