По Западной Украине нанесён удар принуждения к миру
Огромные клубы черного дыма поднимаются с утра над Львовом после ночного удара России по целям на Западной Украине. Власти призывают местных жителей не открывать окна, в городе остановлен общественный транспорт.
В ударе были задействованы около 700 «Гераней» (а ведь еще совсем недавно киевская пропаганда искала объяснения, как это «умирающая» экономика РФ смогла обеспечить одновременный запуск 500 дронов), а также ракеты, включая «Кинжалы». То есть, по всей видимости, помимо «рутинных» целей вроде объектов энергетики, нужно было поразить нечто, прикрытое ПВО.
Мэрия Львова сообщает о пожаре в индустриальном парке Sparrow – это промзона, где сосредоточены склады и цеха производства. В подобных местах ВСУ любят маскировать и технику, и боеприпасы, и располагать личный состав (наемников).
«Всерьëз и основательно. После вчерашнего удара по объектам украинской газовой инфраструктуры, сегодня ВС РФ наносят ещё более масштабный удар. Удар принуждения к миру, если хотите», – пишет публицист Алексей Суконкин.
Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев прогнозирует, что ВС РФ в ближайшее время вынесут энергетику Украины.
«После серии ударов ВСУ по нашим НПЗ, стало понятно что дальше нет никакого смысла изображать из себя нитакусиков. Объёмы производства БПЛА и крылатых ракет выросли на порядок, запасы зенитных ракет у ВСУ за это время очень исчерпались, запасы прочности энергосистемы, тоже сильно уменьшились», – пишет он в блоге.
Политолог Марат Баширов также прогнозирует блэкаут на Украине.
«Два генерала скоро начнут свою войну на Украине: Генерал Блэкаут и Генерал Мороз. К ним добавятся Полковник Канализация и Гражданка Безработица… Знаете, хирургия не предполагает полумер и ожидания, если гангрена уже расползается по ноге».
Васильев поясняет, что блэкаут на Украине необходим и в целях демилитаризации.
«Население будет уезжать в Европу, что усложнит ещё сильнее отношение к беженцам, тем более сейчас их не ждёт такая же манна халявы, как уехавшим в 22м. Отсутствие энергосистемы, очень осложнит ЖД логистику, число тепловозов там всего около 25% от общего количества, а объем перевозок надо будет увеличить, так как вырастет потребность в топливе для генераторов.
А ещё это потушит производство основных компонентов для фортификации – сталь, цемент, щебень, песок – то есть железобетон. ВПК будет вынужден перейти на генераторы, что упростит обнаружение скрытых среди гражданских объектов военных производств».
