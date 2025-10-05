По Западной Украине нанесён удар принуждения к миру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Огромные клубы черного дыма поднимаются с утра над Львовом после ночного удара России по целям на Западной Украине. Власти призывают местных жителей не открывать окна, в городе остановлен общественный транспорт.

В ударе были задействованы около 700 «Гераней» (а ведь еще совсем недавно киевская пропаганда искала объяснения, как это «умирающая» экономика РФ смогла обеспечить одновременный запуск 500 дронов), а также ракеты, включая «Кинжалы». То есть, по всей видимости, помимо «рутинных» целей вроде объектов энергетики, нужно было поразить нечто, прикрытое ПВО.

Мэрия Львова сообщает о пожаре в индустриальном парке Sparrow – это промзона, где сосредоточены склады и цеха производства. В подобных местах ВСУ любят маскировать и технику, и боеприпасы, и располагать личный состав (наемников).

«Всерьëз и основательно. После вчерашнего удара по объектам украинской газовой инфраструктуры, сегодня ВС РФ наносят ещё более масштабный удар. Удар принуждения к миру, если хотите», – пишет публицист Алексей Суконкин.

Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев прогнозирует, что ВС РФ в ближайшее время вынесут энергетику Украины.

«После серии ударов ВСУ по нашим НПЗ, стало понятно что дальше нет никакого смысла изображать из себя нитакусиков. Объёмы производства БПЛА и крылатых ракет выросли на порядок, запасы зенитных ракет у ВСУ за это время очень исчерпались, запасы прочности энергосистемы, тоже сильно уменьшились», – пишет он в блоге.

Политолог Марат Баширов также прогнозирует блэкаут на Украине.

«Два генерала скоро начнут свою войну на Украине: Генерал Блэкаут и Генерал Мороз. К ним добавятся Полковник Канализация и Гражданка Безработица… Знаете, хирургия не предполагает полумер и ожидания, если гангрена уже расползается по ноге».

Васильев поясняет, что блэкаут на Украине необходим и в целях демилитаризации.