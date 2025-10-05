По Западной Украине нанесён удар принуждения к миру

Михаил Рябов.  
05.10.2025 09:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1286
 
Дзен, Львов, Россия, Сюжет дня, Украина


Огромные клубы черного дыма поднимаются с утра над Львовом после ночного удара России по целям на Западной Украине. Власти призывают местных жителей не открывать окна, в городе остановлен общественный транспорт.

Огромные клубы черного дыма поднимаются с утра над Львовом после ночного удара России по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В ударе были задействованы около 700 «Гераней» (а ведь еще совсем недавно киевская пропаганда искала объяснения, как это «умирающая» экономика РФ смогла обеспечить одновременный запуск 500 дронов), а также ракеты, включая «Кинжалы». То есть, по всей видимости, помимо «рутинных» целей вроде объектов энергетики, нужно было поразить нечто, прикрытое ПВО.

Мэрия Львова сообщает о пожаре в индустриальном парке Sparrow – это промзона, где сосредоточены склады и цеха производства. В подобных местах ВСУ любят маскировать и технику, и боеприпасы, и располагать личный состав (наемников).

«Всерьëз и основательно.  После вчерашнего удара по объектам украинской газовой инфраструктуры, сегодня ВС РФ наносят ещё более масштабный удар. Удар принуждения к миру, если хотите», – пишет публицист Алексей Суконкин.

Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев прогнозирует, что ВС РФ в ближайшее время вынесут энергетику Украины.

«После серии ударов ВСУ по нашим НПЗ, стало понятно что дальше нет никакого смысла изображать из себя нитакусиков. Объёмы производства БПЛА и крылатых ракет выросли на порядок, запасы зенитных ракет у ВСУ за это время очень исчерпались, запасы прочности энергосистемы, тоже сильно уменьшились», – пишет он в блоге.

Политолог Марат Баширов также прогнозирует блэкаут на Украине.

«Два генерала скоро начнут свою войну на Украине: Генерал Блэкаут и Генерал Мороз. К ним добавятся Полковник Канализация и Гражданка Безработица… Знаете, хирургия не предполагает полумер и ожидания, если гангрена уже расползается по ноге».

Васильев поясняет, что блэкаут на Украине необходим и в целях демилитаризации.

«Население будет уезжать в Европу, что усложнит ещё сильнее отношение к беженцам, тем более сейчас их не ждёт такая же манна халявы, как уехавшим в 22м. Отсутствие энергосистемы, очень осложнит ЖД логистику, число тепловозов там всего около 25% от общего количества, а объем перевозок надо будет увеличить, так как вырастет потребность в топливе для генераторов.

А ещё это потушит производство основных компонентов для фортификации – сталь, цемент, щебень, песок – то есть железобетон. ВПК будет вынужден перейти на генераторы, что упростит обнаружение скрытых среди гражданских объектов военных производств».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить