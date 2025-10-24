Китай отказался от российской нефти? Не верьте громким заголовкам

Агентство Reuters опубликовало данные, будто после введения санкций США против «Роснефть» и «Лукойла» китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти.

«Сокращение, как ожидается, окажет значительное давление на доходы Москвы от энергоносителей и ограничит мировые поставки», – говорилось в публикации.

Китаист Николай Вавилов призывает не верить очередному вбросу западных СМИ.

«Новость о том, что Китай прекратил закупки нефти из России после санкций, больше похожа на ожидания Reuters, чем на реальность. Если бы это произошло, то акции «Роснефти» обвалились бы на 30%, а не на 3%, а цена Brent выросла бы не на 5 долл, а на 25. Но этого не произошло — контрактные обязательства выполняются, и закупки будут только расширяться», – считает обозреватель.

Впрочем, само Reuters признает: львиную долю российской нефти покупают частные компании.

«Китай импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю, и большую ее часть покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие операторы. На госкомпании, по оценкам аналитиков Vortexa Analytics, приходится менее 250 тысяч баррелей в сутки, а по оценкам Energy Aspects – 500 тысяч баррелей в сутки», – говорится в статье.

Эксперт Института энергетики и финансов Алексей Громов напоминает, что ранее под аналогичные санкции попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», после чего вся их продукция пошла в Китай – причем, расчеты осуществляются не в долларах, а в юанях и рублях.

Громов в интервью Forbes указал, что «слабым звеном» после введения новых санкций является Индия, с которой Москве пока не удалось договориться о расчетах в рублях и драхмах.

«Поставки «Роснефти» и «Лукойла» продолжатся как в Китай, так и в Индию. Хотя цепочка посредников может удлиниться, а это может привести к падению выручки компаний», – сказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

