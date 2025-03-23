Как разрушить НАТО, не выводя США из его состава – инструкция для Трампа

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Журнал Newsweek пишет, что Дональд Трамп может разрушить НАТО, даже не выводя США из Североатлантического союза. У Белого дома, как считает издание, есть для того много вариантов.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, администрации Трампа достаточно подорвать доверие, на котором основывается само существование Альянса.

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«Все, что действительно нужно, – это чтобы страны НАТО усомнились в приверженности Америки статье 5, а также чтобы противники Альянса поставили под сомнение ее выполнение» , – считает доцент кафедры международной безопасности и стратегии в Университете Эксетера Дэвид Благден.

По словам директора по вопросам международной безопасности Королевского института объединенных служб (RUSI) Нила Мелвина, это доверие уже начало разрушаться.

Кроме того, Трамп может публично намекнуть, что США будут защищать только тех союзников, которые тратят на оборону не 2%, а 5% ВВП. Что также нанесет ущерб Североатлантическому союзу.

«Вы можете пойти по очень негативному сценарию измены без формального выхода США из НАТО, и это та страшная вещь, с которой сейчас приходится сталкиваться европейскими правительствами», – отмечает бывший чиновник НАТО Эдвард Гантер Кристи.

В военном плане Трамп может значительно сократить присутствие американских военных в Европе, формально оставаясь в НАТО. США уже заявили, что намерены сфокусироваться на противодействии Китая, следовательно, десятки тысяч военных могут быть передислоцированы из стран Центральной Европы.

«Трамп также может прибегнуть к стратегии, изложенной консервативным академиком Сумантрой Майтрой, который предложил «спящее НАТО», когда американские солдаты и техника выводятся из Европы, но на континенте сохраняется ядерный зонтик США и военно-морское присутствие», – говорится в материале.

По данным источников NBC News в Пентагоне, США также планируют отказаться от должности Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Вицеадмирал в отставке Джеймс Ставридис, в свое время занимавший этот пост, считает это «важным сигналом Европе».

«Вероятность очень существенного отстранения США или даже оставления Европы перед лицом угрозы со стороны России является достаточно высокой. Сейчас ни одно ответственное европейское правительство не может позволить себе не готовить планы обороны на случай отсутствия помощи со стороны США» , — сказал Эдвард Кристи.

Помимо сокращения военного присутствия, США также могут прекратить участие в учениях НАТО. В прошлом месяце без участия американских войск прошли крупнейшие в этом году военные учения Альянса.

Опасения союзников, в частности по разведывательному альянсу «Пяти глаз» (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия), вызывает и возможный отказ Соединенных Штатов делиться с ними разведывательными данными.

«Прекращение предоставления помощи и разведывательной информации Украине, стране-партнеру, которая находится в состоянии войны, никогда не забудется» , – подчеркивает Кристи.

По словам Нила Мелвина, американские официальные лица также могут прекратить посещать определенные заседания НАТО, особенно те, которые сосредоточены на развертывании сил или поддержке Европы.