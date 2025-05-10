«Как помешать Путину?» – рецепт от The Economist

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Британский журнал The Economist привычно раздувает «российскую угрозу». Посвященный этому материал озаглавлен: «Чего хочет Путин — и как Европа должна ему помешать».

«Многие европейцы самонадеянно относятся к угрозе, которую представляет Россия, и не понимают, как сдержать ее президента. Путин нацелился на то, что он называет «нацистским» правительством Украины, — и это сигнализирует о решительной оппозиции России Западу. Это должно беспокоить всю Европу», – говорится в материале.

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При этом журнал опосредованно признает наличие у РФ собственной правды в этой войне:

«По мере роста числа погибших в Украине, военные цели Путина раздуваются.То, что началось как специальная военная операция, превратилось в борьбу России за существование против далеких врагов. Это глубокий сдвиг. Это означает, что будущее Украины зависит больше от амбиций Путина, чем от театральной дипломатии президента Дональда Трампа. Это также означает, что многие европейцы самоуспокоены в отношении угрозы, которую представляет Россия, и не понимают, как ее сдержать».

Авторы статьи нагнетают алармистские настроения:

«Возможно, Россия не собирается вторгаться в другие части Европы. Но она будет пытаться усилить свое влияние. Если Путин почувствует слабость, он может попытаться расколоть НАТО, захватив небольшой участок территории и вызвав союзников на ответные действия. Он, вероятно, будет готов к этому в течение двух–пяти лет. В военном планировании это мгновение».

Многие в Америке и Южной Европе сочтут эти утверждения истеричными. Некоторые, как американский посланник Стив Уиткофф, говорят, что Путину можно доверять или что он не осмелится нарушить предполагаемое мирное соглашение Трампа, отмечают авторы публикации.

Но многие в странах Балтии, Польше и Северных странах приходят к противоположному выводу, продолжает журнал. «Этот страх понятен, но это неправильный подход к России», – уверяет The Economist.

«Это не только подтверждает утверждение Путина о том, что НАТО неизлечимо антироссийский блок, но и увеличивает вероятность того, что Европа упустит шанс на разрядку», – считают британские авторы.

Сдерживание России, по мысли западных авторов, зависит от понимания угрозы, которую представляет Путин.

«После трех лет боевых действий война стала идеологией. Раньше 60% россиян считали, что приоритетом правительства должно быть повышение уровня жизни. Сегодня эта доля сократилась до 41%; вместо этого 55% теперь говорят, что хотят, чтобы Россия уважали как мировую державу. Путин поставил все российское общество на военные рельсы. Оружейная промышленность создает рабочие места. Щедрые выплаты солдатам и их семьям составляют 1,5% ВВП. Путин также использует войну как повод для изоляции от Запада», – говорится в статье.

Авторы демонстрируют довольно здравые, как для западных СМИ, оценки состояния ВС РФ.

«Неправильно думать, что силы России исчерпаны или [небоеспособны]. Военно-морские и военно-воздушные силы практически не понесли потерь. Главнокомандующий НАТО заявляет, что Путин пополняет запасы людей, оружия и боеприпасов «беспрецедентными» темпами. Россия планирует увеличить численность действующих войск с 1,3 млн в сентябре до 1,5 млн; в конечном итоге она может увеличить силы и вооружение на западном фронте на 30-50%», – пишет журнал.

«Если НАТО не будет сражаться, то блок будет разгромлен. В более длительном конфликте НАТО, безусловно, сможет отразить первую российскую атаку, но хватит ли ей ресурсов на пятую или шестую? Путин может считать стратегической победой отказ Трампа от участия в конфликте, даже если Россия будет оттеснена. Отсутствие Америки на поле боя укрепит влияние России над Европой», – рисует журнал алармистские картинки будущего.

Финальный вывод, тем не менее, не блещет оригинальностью и сводится к повторению уже заеложенного западной пропагандой тезиса:

«Защита от России начинается на Украине. Чем больше Путину не дают добиться успеха там, тем меньше вероятность, что он нападет на НАТО. Как ранее писал The Economist, это означает поставки оружия Украине, а также предоставление Украине дополнительных средств для оплаты того оружия, которое она может изготовить самостоятельно по низкой цене. Украина могла бы производить оборудования на сумму 35 млрд долларов в год, но заказы составляют менее половины этой суммы. Трамп должен понять, что финансирование Украины — это в интересах Америки, хотя бы потому, что Китай следит за действиями России».

Однако, по мнению авторов The Economist, одной лишь поддержки Украины недостаточно, а Трамп вряд ли предложит значительную помощь, поэтому Европа должна сама милитаризироваться ускоренными темпами.

Новые данные шведского аналитического центра SIPRI показывают, что в 2022-2023 годах НАТО, без учета США, увеличит расходы на 68 млрд долларов, или на 19%. Необходимо больше, но европейские лидеры до сих пор не подготовили избирателей к предстоящим жертвам. Они спорят о контрактах на поставку оружия. Например, Великобритания может не быть допущена к участию в программе Европейского союза, если не разрешит судам ЕС ловить рыбу в своих водах.

Необходимо работать над укреплением единства НАТО, особенно если США больше не будут его скреплять. Наивно полагать, что такие страны, как Испания и Португалия, когда-либо будут бояться России так же, как Эстония и Польша. Но они сталкиваются с угрозами своей инфраструктуре и политике.

Они также жизненно заинтересованы в том, чтобы ЕС избежал дисфункции, которая может возникнуть в результате усиления влияния России на его восточных членов.