Историк: Россия воевала за земли Украины столетиями, перемирие возможно только для перегруппировки

Россия на протяжении столетий воевала за земли, оказавшиеся в составе Украины, поэтому перемирие возможно только для перегруппировки и продолжения сражения.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Борьба за Восточную Европу, за эти самые территории – это вопрос о мировом доминировании, не меньше. И этот вопрос возник не сегодня, он возник не в 22-м году и не в 14-м году. Если посчитать исторически, мы, Россия в разных своих версиях, воевала с Польшей примерно за эти территории 17 раз, до этого семь войн с Литвой, пока они не объединились с Польшей. Еще сюда добавить четыре войны с Украиной, таким образом, 28 войн. Это 100 лет войны», – перечислил выступающий.

Он не верит в возможность прекращения борьбы за Украину по приказу из США – возможна лишь временная перегруппировка для возобновления сражения.