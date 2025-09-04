Историк: Россия воевала за земли Украины столетиями, перемирие возможно только для перегруппировки
Россия на протяжении столетий воевала за земли, оказавшиеся в составе Украины, поэтому перемирие возможно только для перегруппировки и продолжения сражения.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Борьба за Восточную Европу, за эти самые территории – это вопрос о мировом доминировании, не меньше. И этот вопрос возник не сегодня, он возник не в 22-м году и не в 14-м году. Если посчитать исторически, мы, Россия в разных своих версиях, воевала с Польшей примерно за эти территории 17 раз, до этого семь войн с Литвой, пока они не объединились с Польшей. Еще сюда добавить четыре войны с Украиной, таким образом, 28 войн. Это 100 лет войны», – перечислил выступающий.
Он не верит в возможность прекращения борьбы за Украину по приказу из США – возможна лишь временная перегруппировка для возобновления сражения.
«Считать, что вдруг, в 2025 году, по установке Трампа или кого-то еще, этот конфликт принципиально разрешится, ну это было бы наивно. Война может прекратиться при разрешении противоречий. Войны возникают всегда, как выражение очень жестких противоречий… Поэтому попытки некой заморозки для перегруппировки сил – это я вполне допускаю», – заявил Багдасарян.
