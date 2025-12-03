Идеальный сценарий: Атака на «теневой флот» ускорит падение Зе-режима

История с атакой танкеров и терминалов Каспийского трубопроводного консорциума получила продолжение. Последствия могут быть явно не в пользу Киева. Полностью сделать Чёрное море несудоходным у «незалежной» явно не получится, как и не удастся ликвидировать всю нефтетранспортную инфраструктуру, а вот Москва уже предупредила о возможности полностью лишить свидомых пиратов доступа к побережью.

Остаётся под вопросом, знала ли Анкара о планах украинских террористов, на что накануне намекала турецкая газета. Спустя день публично Реджеп Эрдоган выразил протест действиям Киева. Если возмущения были искренними, Банковой есть, чего остерегаться: ведь у турок есть возможность перекрыть проливы для морского транспорта, идущего на Украину и из неё, что грозит полной изоляцией.

Даже в Казахстане, где ранее ограничивались лишь вялыми заявлениями, прошли обыски в местном прозападном либеральном издании «ORDA», редактор которого Гульнар Бажкенова брала интервью у Владимира Зеленского, всегда комплементарно освещала действия Киева и информационно обслуживала националистов и НПО. Даже в правящей элите РК произошло размежевание на условных сторонников Брюсселя и Киева, с одной стороны, и Вашингтона и Анкары, с другой.

Интересно, что все пантюркисты и националисты в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, изначально поддерживавшие атаки морских дронов по КТК, вдруг после слов Эрдогана притихли, испытывая разрыв шаблона и не понимая, как себя вести. Это еще раз показывает, что они никогда не защищали реальные национальные интересы своих стран, а являлись лишь проводниками чужой политики.

В конце на сцену качестве тяжёлой артиллерии выкатилась еще и американская компания Chevron, которая специально дала комментарий российскому изданию «РИА Новости», где назвала КТК важнейшим маршрутом поставок нефти из Казахстана и чётко обозначила свои, то есть американские, интересы:

«Каспийский трубопроводный консорциум — это ключевой экспортный маршрут, обеспечивающий поставки казахстанской нефти на международные рынки. Его бесперебойная работа имеет решающее значение не только для производителей, но и для множества стран, которые зависят от этой системы транспортировки».

Устами нефтяников на самом деле глаголит Вашингтон, демонстрирующий Киеву, Лондону и Брюсселю, на чью поляну они зашли и на какие святые прибыли покусились. Этим даётся открытый сигнал о том, что их попытки дестабилизировать мировой нефтяной рынок не останутся безнаказанными.

Брюссель в ответ, не вняв предупреждениям, продолжил оказывать давление на Астану, пытаясь закрепить психологический эффект от последних атак, требуя немедленно перенаправить энергетические потоки из РК по Транскаспийскому маршруту в сторону Азербайджана. Озвучила это требование 2 декабря главе казахстанского МИДа Кая Каллас, что еще раз подтверждает, кто на самом деле был выгодополучателем и заказчиком нападений на КТК.

Таким образом ещё больше углубился раскол между Западной Европой и США, который сейчас приобретает форму открытых столкновений с применением ВСУ в качестве прокси инструмента в этой борьбе. В идеальном сценарии, этот эпизод может лишь ускорить падение Зеленского и ликвидацию «украинского фронта».

