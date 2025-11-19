«И вытесним русских совсем» – в Баку надеются, что Украина заменит Россию для Закавказья
Азербайджан должен разорвать все экономические и политические отношения с Россией – и заменить их более тесной дружбой с Украиной.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра исследователей Южного Кавказа Фархад Мамедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Переговоры между Азербайджаном и Арменией, открытие армяно-турецкой границы и восстановление коммуникации. Заметьте, что если в 2020 году во всех этих треках участвовала Российская Федерация, сегодня нигде во всех этих треках ни между Азербайджаном и Арменией, ни между Арменией и Турцией, ни в процессе открытия коммуникации, нет Российской Федерации.
Это один из важнейших маркеров того, что происходит с Россией в регионах, в которых традиционно она считалась влиятельной», – радовался Мамедов.
По его мнению, российское влияние должно быть заменено бандеровским.
«И здесь мы отмечаем роль и место Украины, когда по определенным элементам, где есть критическая зависимость стран в регионах России, возможно в будущем будет замещение со стороны Украины. Это и тема пшеницы, и тема реализация сельскохозяйственных продуктов, произведенных в ино-стране, это и логистические цепочки.
Потому что Азербайджан на данный момент формирует логистические цепочки со странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции с участием США. Особенно проект дороги Трампа, который должен начаться уже в конце следующего года.
И подключение Украины к этим цепочкам будет одним из важнейших элементов того, что Украина станет фактически входом в Восточную Европу», – мечтал русофоб.
