«И вытесним русских совсем» – в Баку надеются, что Украина заменит Россию для Закавказья

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 16:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 620
 
Азербайджан, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Азербайджан должен разорвать все экономические и политические отношения с Россией – и заменить их более тесной дружбой с Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра исследователей Южного Кавказа Фархад Мамедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан должен разорвать все экономические и политические отношения с Россией – и заменить их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Переговоры между Азербайджаном и Арменией, открытие армяно-турецкой границы и восстановление коммуникации. Заметьте, что если в 2020 году во всех этих треках участвовала Российская Федерация, сегодня нигде во всех этих треках ни между Азербайджаном и Арменией, ни между Арменией и Турцией, ни в процессе открытия коммуникации, нет Российской Федерации.

Это один из важнейших маркеров того, что происходит с Россией в регионах, в которых традиционно она считалась влиятельной», – радовался Мамедов.

По его мнению, российское влияние должно быть заменено бандеровским.

«И здесь мы отмечаем роль и место Украины, когда по определенным элементам, где есть критическая зависимость стран в регионах России, возможно в будущем будет замещение со стороны Украины. Это и тема пшеницы, и тема реализация сельскохозяйственных продуктов, произведенных в ино-стране, это и логистические цепочки.

Потому что Азербайджан на данный момент формирует логистические цепочки со странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции с участием США. Особенно проект дороги Трампа, который должен начаться уже в конце следующего года.

И подключение Украины к этим цепочкам будет одним из важнейших элементов того, что Украина станет фактически входом в Восточную Европу», – мечтал русофоб.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить