И где же «Калибр?». Сотни неонацистов безнаказанно прошли маршем по центру Львова

Тарас Стрельцов.  
24.08.2025 17:52
  (Мск) , Львов
Просмотров: 1605
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во Львове прошёл марш украинских нацистов – от Марсового Поля колонной прошли активисты «Центурии», «Штурма», «Авангарда», «Карпатской Сечи» и других запрещенных в РФ группировок.

Марш приурочили ко «Дню украинского прапора».

Бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин пообещал, что именно эти молодые нацисты будут формировать будущее Украины.

«Эта молодёжь воспитана на новых правилах, новых примерах, они видят новых героев. И уверен – они будут строить новое украинское государство», – написал он в своём тг-канале.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», возникает вопрос, почему не только собрания киевской верхушки, но и подобные сходки ВС РФ не рассматривают как законную цель в рамках СВО, где декларируется необходимость денацификации Украины?

