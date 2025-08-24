Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во Львове прошёл марш украинских нацистов – от Марсового Поля колонной прошли активисты «Центурии», «Штурма», «Авангарда», «Карпатской Сечи» и других запрещенных в РФ группировок.

Марш приурочили ко «Дню украинского прапора».

Бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин пообещал, что именно эти молодые нацисты будут формировать будущее Украины.

«Эта молодёжь воспитана на новых правилах, новых примерах, они видят новых героев. И уверен – они будут строить новое украинское государство», – написал он в своём тг-канале.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», возникает вопрос, почему не только собрания киевской верхушки, но и подобные сходки ВС РФ не рассматривают как законную цель в рамках СВО, где декларируется необходимость денацификации Украины?