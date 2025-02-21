«Главное, что москали не добивают нас в схронах»: на Украине протрубили победу
Война якобы оборачивается в пользу Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, ныне военнослужащий 4-й бригады Нацгвардии Украины.
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В интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» у него спросили, в чью пользу говорят промежуточные итоги войны.
«Однозначно в нашу, как бы то ни было. Давайте начнем с того, что западные разведки давали нам от нескольких дней до двух недель. Украина, с их точки зрения, была обречена. Никто не собирался нам всерьез помогать. Все основное оружие, финансовая помощь пошли только после того, как Украина выдержала первый удар и начала контратаковать.
Безусловно, сегодня мы в очень трудных, ужасающих условиях. У нас есть 20% оккупированной территории, у нас война, которая кроме Курщины, ведется на нашей земле. У нас есть болезненные, трагические потери. Ситуация на фронте продолжает быть очень тяжелой. Но если сравнить первоначальные ожидания в феврале 2022 года и то, что имеем через три года, то главное: мы сохранили государственность, сохранили столицу, увеличившуюся боеспособную армию», – сказал Ильенко.
По его словам, «Россия не выполнила свою задачу – захватить всю Украину, уничтожить украинскую нацию». При этом стоит заметить, что именно о таких задачах Россия никогда и не заявляла.
«Нельзя сказать, что глобально сейчас все складывается в пользу России. Мы могли давно быть где-то в Карпатах. Москали бы там добивали последних, кто сопротивлялся. Но мы сейчас воюем на Донбассе, Курщине. У врага проблем, поверьте, не меньше, чем у нас. Но это не повод думать, что у нас все хорошо, что наши перспективы непременно замечательные. Впереди очень, очень много тяжелых испытаний», – резюмировал Ильенко.
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