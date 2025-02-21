Война якобы оборачивается в пользу Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, ныне военнослужащий 4-й бригады Нацгвардии Украины.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» у него спросили, в чью пользу говорят промежуточные итоги войны.

«Однозначно в нашу, как бы то ни было. Давайте начнем с того, что западные разведки давали нам от нескольких дней до двух недель. Украина, с их точки зрения, была обречена. Никто не собирался нам всерьез помогать. Все основное оружие, финансовая помощь пошли только после того, как Украина выдержала первый удар и начала контратаковать.

Безусловно, сегодня мы в очень трудных, ужасающих условиях. У нас есть 20% оккупированной территории, у нас война, которая кроме Курщины, ведется на нашей земле. У нас есть болезненные, трагические потери. Ситуация на фронте продолжает быть очень тяжелой. Но если сравнить первоначальные ожидания в феврале 2022 года и то, что имеем через три года, то главное: мы сохранили государственность, сохранили столицу, увеличившуюся боеспособную армию», – сказал Ильенко.