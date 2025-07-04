Если срочно не закончить войну, Украина может «познакомиться» с ТЯО – киевский эксперт
Если война не закончится в этом году, США окончательно выйдут из боевых действий, а по Украине может полететь ТЯО.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Трамп, президент Путин, президент Зеленский, премьер-министр Соединенного Королевства, федеральный канцлер, президент Франции и другие прекрасно понимают, что если российско-украинская война не будет завершена в конце этого года, то есть летом не начнется процедура завершения, то она перейдет в другую стадию – долговременных войн. Так называемый семилетний цикл.
А раз семилетний цикл, что это означает? Это означает, что Соединенные Штаты Америки уже политически и военно показали, что они вышли из войны Байдена. Это не я сказал, а президент Трамп сказал: «Я вышел из войны Байдена, в войне и на европейском театре войны не участвую. Хотите воевать – воюйте», – сказал Стариков.
«То есть, это уже будет семилетняя война между Российской Федерацией и отдельными странами Европейского Союза. К большому сожалению, на территории Украины. Но это уже другая война будет. Для нас она одна и та же, а для геополитики она будет другая.
И если эта война перейдет территорию Украины, она однозначно, вероятность девяносто девять и девять периоде процентов, она может перерасти в нанесение тактических ядерных ударов. И это все знают, и это все понимают», – подытожил укро-эксперт.
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