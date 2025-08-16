«Это не Россия изолирована, а европейцы – лузеры»: В Польше стали о чем-то догадываться

«3:0 в пользу Путина», – так в эфире польской радиостанции TokFm оценил итоги саммита на Аляске доктор Варфоломей Новак из Академии финансов и бизнеса Vistula.

«У нас 3:0 в пользу Путина, что касается до этой встречи. Президент России был возведен в ранг равноправного игрока в международных отношениях, где часть мира была бойкотирована», – страдает поляк.

Его коллега – доктор университета Коперника в Торуни Агнешка Брык сокрушается:

«Сейчас активизируется пропаганда с лозунгом, что сегодня не Россия изолирована, а что европейцы – аутсайдеры».

Тем не менее, настроения в Варшаве по-прежнему воинственные – о чем свидетельствует интервью газете «Wiadomosci» Войцеха Лоренца, аналитика польского Института международных отношений.

«После встречи Трампа и Путина сигнал довольно недвусмысленный, что ничего не меняется в российских целях, что они хотят добиться уступок Украины. Европейские страны должны будут сохранять решимость продолжать поддерживать Украину и одновременно развивать свой собственный потенциал. Они должны подготовиться к негативному сценарию и краху Украинского фронта. Возможно, даже на отправку войск на Украину, если они не захотят, чтобы Киев проиграл».

