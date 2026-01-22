«Эта чертова выходка – полный бред!». Американский губернатор обругал Трампа в Давосе

Анатолий Лапин.  
22.01.2026 10:28
  (Мск) , Давос
Просмотров: 707
 
Дзен, Политика, Сожрите друг друга, США


История с планами захватить Гренландию наносит ущерб репутации США и отталкивает от нее союзников.

Об этом на форуме в Давосе заявил демократ, губернатор штата Кентукки Энди Бешир, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всего за год президент превратил Америку из лидера свободного мира в хулигана на детской площадке. От попыток продвигать демократию по всему миру и всегда поддерживать наших союзников и друзей до заявлений о том, что мы можем применить силу просто потому, что можем.

Взять хотя бы Гренландию, которая ставит под сомнение целесообразность НАТО. Я не ругаюсь матом на публике, но эта чёртова гренландская выходка президента — полный бред.

Посмотрите на эту политику. Она наносит такой ущерб, вызывает такую тревогу, и это совсем не в нашем духе. Американцы этого не одобряют. Мы и пяти минут не думаем о Гренландии.

Я знаю, что у нас есть интересы в сфере национальной безопасности, но они готовы сотрудничать с нами во всём, что нам нужно. Давайте не будем давать нашим партнёрам по НАТО повод думать, что мы их бросим», — сокрушался Бешир.

Метки:

Все новости за сегодня



