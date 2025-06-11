Эксперт рассказал, когда может быть нанесён ядерный удар по Украине

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Удара Орешником по территории Украины скорее всего больше не случится, потому что это носитель ядерных боеголовок, а применять его как конвенциональное оружие слишком дорого.

Об этом на канале «RTVI» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские военкоры и другие сторонники жестких военных действий призывают к ударам Орешником. Во-первых, насколько это действительно такое чудо-оружие, как все говорят, и какова вероятность этого?», – спросила ведущая.

«Демонстрация Орешника – это была публичная демонстрация западному обществу и политикам, и военным о том, что в России появилось средство, ракеты средней дальности, ядерного оснащения, которые будут развернуты в западной Белорусии, там же, где стояли ракеты средней дальности системы «Пионер». Достаем до Лондона, до Эдинбурга. В фугасном оснащении– это как сделать электронный микроскоп и пытаться им забить один гвоздь в стол. Невероятная разница между эффектом и стоимостью. Орешник – это не средство борьбы с какими-то заводами и так далее», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что ядерного удара по Украине также не случится – за исключением одного варианта эскалации.