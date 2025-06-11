Эксперт рассказал, когда может быть нанесён ядерный удар по Украине
Удара Орешником по территории Украины скорее всего больше не случится, потому что это носитель ядерных боеголовок, а применять его как конвенциональное оружие слишком дорого.
Об этом на канале «RTVI» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Российские военкоры и другие сторонники жестких военных действий призывают к ударам Орешником. Во-первых, насколько это действительно такое чудо-оружие, как все говорят, и какова вероятность этого?», – спросила ведущая.
«Демонстрация Орешника – это была публичная демонстрация западному обществу и политикам, и военным о том, что в России появилось средство, ракеты средней дальности, ядерного оснащения, которые будут развернуты в западной Белорусии, там же, где стояли ракеты средней дальности системы «Пионер». Достаем до Лондона, до Эдинбурга.
В фугасном оснащении– это как сделать электронный микроскоп и пытаться им забить один гвоздь в стол. Невероятная разница между эффектом и стоимостью. Орешник – это не средство борьбы с какими-то заводами и так далее», – сказал Ширяев.
Он подчеркнул, что ядерного удара по Украине также не случится – за исключением одного варианта эскалации.
«Целей для ядерного оружия нет на Украине. Есть в Европе, в США, в Китае. Цели для ядерного оружия могут появиться, если на Украину зайдут войска НАТО. Тогда, да, тогда могут появиться. Сейчас их просто нет.
То есть, можно, конечно, нанести ядерный удар по любой цели. Но нет такой цели, которую ты не можешь поразить обычными средствами. Зачем атомную бомбу тратить, если можно обычную на то же самое место сбросить?», – подытожил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: