До весны ВС РФ займут очень много территории – Арестович

16.08.2025 13:38
Война на Украине продолжится, а Россия будет брать под свой контроль все новые и новые земли.

Об этом эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война, скорее всего, продолжится или в тех или иных вариантах. Россия будет приобретать всё новые и новые территории – маленькие, большие. Мы не знаем, как оно пойдёт, в какой момент треснет, в какой момент не хватит сил, насколько снизит помощь Трамп», – сказал Арестович.

Он прогнозирует, что США будут снижать помощь «по принципу вьетнамизации», то есть постепенно.

«До всего этого момента Российская Федерация будет воевать. Соответственно, ни о каких территориальных уступках речи не пойдёт. Пойдёт речь о том, что, может, уже не просто четыре области, а давайте ещё чего-нибудь. Смотря до которого числа довоюют», – говорит экс-советник ОП.

По его мнению, до конца осени ВС РФ не успеют слишком много занять.

«А до следующей весны, если продлится война, успеют очень много как вариант. Поэтому да, в общем, окончания войны и даже коротенького перемирия не предвидится», – резюмировал Арестович.

