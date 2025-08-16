До весны ВС РФ займут очень много территории – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война на Украине продолжится, а Россия будет брать под свой контроль все новые и новые земли.

Об этом эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война, скорее всего, продолжится или в тех или иных вариантах. Россия будет приобретать всё новые и новые территории – маленькие, большие. Мы не знаем, как оно пойдёт, в какой момент треснет, в какой момент не хватит сил, насколько снизит помощь Трамп», – сказал Арестович.

Он прогнозирует, что США будут снижать помощь «по принципу вьетнамизации», то есть постепенно.

«До всего этого момента Российская Федерация будет воевать. Соответственно, ни о каких территориальных уступках речи не пойдёт. Пойдёт речь о том, что, может, уже не просто четыре области, а давайте ещё чего-нибудь. Смотря до которого числа довоюют», – говорит экс-советник ОП.

По его мнению, до конца осени ВС РФ не успеют слишком много занять.