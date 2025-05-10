До Трампа, наконец-то, дошло, что войны за три дня не заканчивают

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The Wall Street Journal публикует материал о постигшем президента США разочаровании в его скоропалительных «мирных инициативах», нереализуемых на практике. «Трамп пообещал быстро окончить две войны. В частных разговорах он признает, что разочарован», – отмечает газета.

«В последние недели Трамп часто жаловался советникам, что обе стороны — Россия и Украина — отказываются идти на компромисс. Трамп также спрашивал советников, считают ли они, что Путин изменился с момента его последнего пребывания в должности, и выражал удивление некоторыми военными действиями Путина», – говорится в публикации.

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«Когда на прошлой неделе президент Трамп выступал на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде, он описал окончание войны на Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам», – сообщает издание со ссылкой на одного из участников встречи.

По словам этого конфидента, Трамп заявил, что с Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел «всего», имея в виду Украину.

В начале этого года Трамп заявил, что, по его мнению, Киев будет труднее убедить, чем Россию, если условия соглашения не будут условиями Украины, что привело к острому спору в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским.

Недавно высокопоставленные должностные лица администрации Трампа признали, что Россия также остается тормозом планов Трампа, отказываясь согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня.

При этом спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что теперь он просто хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

«Другие американские чиновники также предположили, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит русских и украинцев вступить в серьезные прямые переговоры. По словам официальных лиц, то, что произойдет после этого, будет уже их делом, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах», – пишет издание.

В вопросе Газы администрация Трампа также настаивает на завершении войны между Израилем и ХАМАСом путем переговоров.

Спецпосланник Уиткофф помог администрации Байдена добиться прекращения огня в январе, за несколько минут до вступления Трампа в должность. Но это соглашение развалилось в марте, и теперь война возобновилась. Израиль прекратил доставку помощи гражданским палестинцам в Газе, что привело к углублению гуманитарного кризиса.

На этой неделе израильский кабинет министров одобрил меры по захвату всей территории Газы, если ХАМАС будет продолжать воевать и удерживать оставшихся заложников. Израильское правительство заявило, что у ХАМАС есть время до конца визита Трампа на Ближний Восток на следующей неделе, чтобы освободить заложников.

Некоторые представители администрации были разочарованы возобновлением атак Израиля. Но Трамп продолжает говорить о восстановлении региона и фактически дал Израилю зеленый свет на продолжение военных операций до тех пор, пока ХАМАС не изменит курс.

Тем временем Уиткофф расширил круг своих советников для подготовки к послевоенной Газе, в том числе встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и адвокатом Аланом Дершовицем.

«Достигнут ли они успеха, еще предстоит выяснить, но они пытаются сделать все возможное. Я чувствую, что это более сложная задача, чем они надеялись», – сказал Дершовиц, бывший профессор Гарварда.

Позиция администрации Трампа по отношению к ядерной программе Ирана также была неоднозначной и вызвала значительные внутренние дебаты, говорят представители администрации.

Трамп говорит, что ядерные переговоры с Ираном проходят хорошо. Уиткофф трижды косвенно встречался с иранскими коллегами по сдерживанию ядерных разработок Тегерана и, как ожидается, проведет четвертую встречу в Омане в эти выходные.

Трамп пригрозил военными действиями против Ирана, если тот откажется от строгих ограничений на свою ядерную работу, но ему еще предстоит убедить большинство других союзников, отвергающих этот вариант.