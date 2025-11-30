Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский настолько испорчен властью, что уже не способен на равный диалог с другими украинскими политиками.

Об этом в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я больше шести лет наблюдаю за политиком Зеленским, и уверен, что на данном этапе он уже абсолютно не способен объединиться с кем-то в какое-то партнёрство или коалицию. В его картине мира в украинской политике есть две категории людей. Первые – это сотрудники, готовые без вопросов исполнить любую команду. Остальные – враги, которые пытаются забрать у Зеленского всю власть», – сказал Железняк.