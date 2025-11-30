Для Зеленского все украинцы делятся на рабов или врагов – депутат Рады
Диктатор Зеленский настолько испорчен властью, что уже не способен на равный диалог с другими украинскими политиками.
Об этом в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я больше шести лет наблюдаю за политиком Зеленским, и уверен, что на данном этапе он уже абсолютно не способен объединиться с кем-то в какое-то партнёрство или коалицию.
В его картине мира в украинской политике есть две категории людей. Первые – это сотрудники, готовые без вопросов исполнить любую команду. Остальные – враги, которые пытаются забрать у Зеленского всю власть», – сказал Железняк.
«А значит, наивно ожидать этого от президента или его окружения. Если и будет переформатирование коалиции, то вынужденное, когда своими силами они даже формально не смогут удерживать коалицию. Но мне кажется, что даже в таком случае они будут ссылаться на то, что выборы провести невозможно.
То есть, будет называться так называемая коалиция меньшинства. И такой она будет сохраняться до следующих выборов», – добавил укро-депутат.
