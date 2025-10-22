Депутат Рады пообщалась с военными: «Они не хотят воевать»

Украинская власть не будет останавливать войну, поскольку крайне заинтересована в ее продолжении по шкурным интересам.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская власть заинтересована в войне. Они на ней зарабатывают, и у них, как это говорится, несменная каденция. Многие же прекрасно понимают, что они никогда не переизберутся, и поэтому для них война – это возможность оставаться у руля. Поэтому, конечно, власть готова продолжать войну», – говорит депутат.

Она ответила на вопрос, готовы ли к прекращению войны люди и военные.

«Там мнения разделяются. С кем я, мой круг общения, те бригады, куда я езжу, те подразделения, люди, которые которых я спрашиваю, не готовы продолжать войну, и они хотят ее скорейшего завершения. Но, наверное, у «Слуг народа» и власти другой круг общения, который, наоборот, хочет воевать до победного, до последнего», – заявила Скороход.

