Депутат Рады объяснил, почему ВСУ сдают населённые пункты «за считанные часы»

19.11.2025 17:33
Пехотные подразделения ВСУ фактически обескровлены.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.

Он рассказал, что в прошлом году две бригады ВСУ сдали крупный населенный пункт за считанные часы, хотя должны были его удерживать не менее месяца. Проблемой стало расхождение между штатной и реальной численностью подразделений.

«От фактического количества состава этой бригады на ЛБС находится 6%, а другой бригады – 11%. И на мой нелепый, как потом выяснилось, вопрос «А чего же так мало?», мне ответили: «А это и есть фактически вся имеющаяся в этих бригадах пехота».

Самый большой запрос на пехоту, самая большая смертность в пехоте, самые большие потери – не только погибшими, а и ранеными, пленными, пропавшими без вести, дезертирами – в пехоте. И меньше всего желания идти в пехоту.

«Нам некем воевать уже»… Не то, чтобы совсем некем, но критически необходимое количество людей для того, чтобы воевать, у нас максимально снизилось. И это связано с нежеланием идти в Вооруженные силы, а также с большим количеством СОЧ», – подчеркнул Рахманин.

