Челнок Маска отстыковался от корабля Трампа – скандальный техномиллиардер ушел из Белого дома

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Илон Маск официально подтвердил, что покидает госслужбу в администрации Трампа и уходит из Департамента эффективности правительства США.

«Поскольку мой срок полномочий как специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти», – написал миллиардер в принадлежащей ему соцсети X.

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«Неортодоксальная тактика подсечно-огневого воздействия его секретной команды посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти каждого уголка федерального правительства. Хотя Трамп оставался ярым сторонником Маска, генеральный директор Tesla в последние месяцы конфликтовал с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации», – пишет вдогонку покидающему власть миллиардеру американская пресса.

В последнее время Маск, как отмечают наблюдатели, сильно рассорился с многими чиновниками и идеологами в окружении Трампа и значительно снизил индекс упоминаний американского президента в своих твитах.

Разочарование миллиардера в подходах нынешней администрации авразилось в его критике представлений радикального крыла MAGA о борьбе с миграцией, перепалке на повышенных тонах с главным идеологом тарифной политики Трампа Питером Наварро, а буквально на днях обьектом критики со стороны Маска стал проталкиваемый Трампом законопроект о масштабных расходах.

По словам Илона Маска, законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, подрывает работу Департамента эффективности работы правительства (DOGE), который он курировал.

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», – заявил Маск в интервью CBS News.

Законопроект, который сам президент США охарактеризовал как «большой и прекрасный», еще должен быть утвержден Сенатом. Среди прочего, он предусматривает продление налоговых льгот, подписанных Трампом еще в 2017 году, увеличение трат на охрану границ и повышение потолка госдолга до 4 трлн долларов.

По данным Конгресса США, налоговые положения пакета увеличат дефицит американского бюджета на 3,8 трлн долларов к 2034 году. В Белом доме рассчитывают покрыть дефицит за счет повышения пошлин на импорт.

Ранее западные медиа сообщали, что Маск планирует сконцентрироваться на собственном бизнесе, который в последние месяцы понес значительные убытки, в том числе из-за развязанных Трампом тарифных войн.

Известие об уходе Маска из администрации в американском политикуме и СМИ восприняли неоднозначно. Кто-то сожалеет, но куда больше тех, кто радуется или злорадствует. Для демократов и поддерживающих их СМИ и активистов, Маск стал пугалом едва ли не большим, чем сам Трамп. А его активная деятельность по сокращению расходов на госаппарат и штатных единиц в нем, вызывала активное сопротивление среди либерального чиновничества.