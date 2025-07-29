«Будем действовать безжалостно»: в Польше идут облавы на «агентов России»

Михаил Рябов.  
29.07.2025 15:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Польша, Россия, Русофобия


Агентство внутренней безопасности Польши заявило о раскрытии поджогов складов в Варшаве и Радоме в мае прошлого года (официально там были стройматериалы, но опыт Украины говорит, что объекты в промзоне могут использоваться, чтобы спрятать военную технику и оружие).

Обвинение предъявлено 27-летнему колумбийцу, который якобы действовал по заданию российской разведки. Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Агентство внутренней безопасности Польши заявило о раскрытии поджогов складов в Варшаве и Радоме в...

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Премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства сообщил, что за последнее время уже задержано 32 человека, обвиняемых в сотрудничестве с Россией.

«Этим людям поручались либо диверсии, либо побои. Есть поляк, есть русские, украинцы, белорусы и колумбийцы. Этот список не исчерпывается», – сказал Туск.

Интересно, что он упомянул «дестабилизацию ситуации на границах» – очевидно, намекая, что репрессии могут коснуться и фермеров, протестующих против льготных поставок украинской сельхозпродукции.

«Любой, кто дестабилизирует польское государство или пытается дестабилизировать ситуацию на границах, прямо или косвенно является помощником российских служб. И поэтому мы будем действовать безжалостно. Мы поймаем любого, где бы он ни хотел спрятаться», – петушится Туск..

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