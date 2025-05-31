Британия должна расширить свой арсенал ядерного оружия, а также предоставить Украине ТЯО, или помочь разработать собственное. Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны делать все возможное для укрепления потенциала, развития промышленности, технологий и всего остального, чтобы поддержать Украину. А также обмениваться разведданными, проводить дипломатические акции по всему миру. Все это, я думаю, чрезвычайно важно. Но в январе этого года Стармер подписал декларацию о стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной сроком на сто лет. Там было все из того, что я только что упомянул, до трансгендерности и изменения климата. Но я заметил, что там не было одного пункта, который должен был быть, если только он не был в секретном приложении, в чем я сомневаюсь – это ядерный потенциал», – сказал Кэмп.

Он пожаловался, что самой Британии не хватает тактического ядерного оружия.