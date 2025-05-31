«Британия должна помочь Украине разработать ядерное оружие» – полковник Кэмп
Британия должна расширить свой арсенал ядерного оружия, а также предоставить Украине ТЯО, или помочь разработать собственное. Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны делать все возможное для укрепления потенциала, развития промышленности, технологий и всего остального, чтобы поддержать Украину. А также обмениваться разведданными, проводить дипломатические акции по всему миру.
Все это, я думаю, чрезвычайно важно. Но в январе этого года Стармер подписал декларацию о стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной сроком на сто лет. Там было все из того, что я только что упомянул, до трансгендерности и изменения климата. Но я заметил, что там не было одного пункта, который должен был быть, если только он не был в секретном приложении, в чем я сомневаюсь – это ядерный потенциал», – сказал Кэмп.
Он пожаловался, что самой Британии не хватает тактического ядерного оружия.
«И если бы этот документ о партнерстве был чем-то вроде двустороннего соглашения с НАТО, там должно было быть упоминание о ядерном оружии.
Я знаю, что люди приходят в ужас от упоминания слова «ядерное», но вы не сможете сдержать страну, обладающую ядерным оружием, без ядерного потенциала. Это просто нелогично.
Поэтому я думаю, что в этой части декларации Британия должна была взять на себя обязательство разработать ядерное оружие для боевых действий. Это могло бы стать сдерживающим фактором для России или помочь Украине разработать собственное ядерное оружие.
Вы отказались от него, получив гарантии от Запада, которые так и не были реализованы. Поэтому я не думаю, что мы должны игнорировать ядерную проблему, которую сегодня, похоже, замалчивают, и я считаю, что это неправильно», – подытожил британец.
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