«Британия активно нарывается на прямую войну с Россией» – польский дипломат требует консультаций

Британия намерена направить на Украину отряды для обслуживания систем ПВО.

Об этом на канале «Talking with tvp world» заявил бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из Лондона приходят новости, что они готовы отправить ракеты для ПВО. Это означает, что и британские войска должны присутствовать, чтобы закрыть небо от российских средств поражения», – сказал Цихоцкий.

«А это сделает британские войска, находящиеся на территории Украины, законной целью российских ракет. Это прямой военный конфликт. Я не могу понять – Британия что, рассматривает возможность прямой войны с Россией?

Нам всем нужно сохранять спокойствие, и обсудить это между собой», – добавил он.