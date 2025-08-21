Болтон: красная дорожка на Аляске деморализовала украинскую армию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Торжественный прием, организованный президентом США Дональдом Трампом российскому лидеру Владимиру Путину на Аляске, оказал негативное влияние на позиции Украины.

Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что Трамп расстелил для Путина красную дорожку и даже аплодировал ему, – поинтересовавшись, какой сигнал был послан украинцам на передовой и европейским союзникам США.

«На мой взгляд, сцены приветствия Путина очень деморализовали украинских военных и гражданских лиц. И в течение дня ситуация не улучшилась», – сокрушается русофоб.

Он говорит, что даже последующий визит в Вашингтон глав ЕС и Украины не сгладил это впечатление.