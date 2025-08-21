Болтон: красная дорожка на Аляске деморализовала украинскую армию
Торжественный прием, организованный президентом США Дональдом Трампом российскому лидеру Владимиру Путину на Аляске, оказал негативное влияние на позиции Украины.
Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая напомнила, что Трамп расстелил для Путина красную дорожку и даже аплодировал ему, – поинтересовавшись, какой сигнал был послан украинцам на передовой и европейским союзникам США.
«На мой взгляд, сцены приветствия Путина очень деморализовали украинских военных и гражданских лиц. И в течение дня ситуация не улучшилась», – сокрушается русофоб.
Он говорит, что даже последующий визит в Вашингтон глав ЕС и Украины не сгладил это впечатление.
«Если изучить репортажи о позициях России и Украины, в Москве преобладает очень позитивное восприятие, тогда как в Киеве сильное беспокойство и негатив. Так что, помимо наших собственных впечатлений, баланс наблюдений двух наиболее затронутых сторон, на мой взгляд, многое говорит. Люди считают, что Россия победила в пятницу – и продолжает лидировать сегодня», – горестно подытожил Болтон.
