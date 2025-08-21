Болтон: красная дорожка на Аляске деморализовала украинскую армию

Игорь Шкапа.  
21.08.2025 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Торжественный прием, организованный президентом США Дональдом Трампом российскому лидеру Владимиру Путину на Аляске, оказал негативное влияние на позиции Украины.

Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Торжественный прием, организованный президентом США Дональдом Трампом российскому лидеру Владимиру Путину на Аляске, оказал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая напомнила, что Трамп расстелил для Путина красную дорожку и даже аплодировал ему, – поинтересовавшись, какой сигнал был послан украинцам на передовой и европейским союзникам США.

«На мой взгляд, сцены приветствия Путина очень деморализовали украинских военных и гражданских лиц. И в течение дня ситуация не улучшилась», – сокрушается русофоб.

Он говорит, что даже последующий визит в Вашингтон глав ЕС и Украины не сгладил это впечатление.

«Если изучить репортажи о позициях России и Украины, в Москве преобладает очень позитивное восприятие, тогда как в Киеве сильное беспокойство и негатив. Так что, помимо наших собственных впечатлений, баланс наблюдений двух наиболее затронутых сторон, на мой взгляд, многое говорит. Люди считают, что Россия победила в пятницу – и продолжает лидировать сегодня», – горестно подытожил Болтон.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить