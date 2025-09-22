Беглый киевский миллионер: Днепр станет новой границей

Не исключено, что на переговорах между РФ и США речь идет о разделе Украины по Днепру.

Об этом на канале Liberty UA заявил киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, покинувший Украину и осевший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сторону России не шатается стена. Стена все время шатается в сторону Украины. И Украина сейчас, возможно, стоит перед дилеммой. Я уж боюсь даже подумать о том, может, это план такой в целом – в конце концов дать возможность Путину дойти до разделительной линии безопасной, то есть Днепра, где изгиб проходит на Запорожье, на порогах.

И получается, что Днепр становится естественной преградой и границей, чтобы не мучиться потом, выставлять там войска», – рассуждал он.

«Одна сторона, Украина центральная, контролирует одну часть по Днепру, а другая – оккупирована. Вот если такой план ужасный, совместный, это, конечно, жестоко по отношению к Украине», – сказал Балашов.

