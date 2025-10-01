Андрей Фурсов: Европа упадет значительно раньше России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже у ослабленной России, которая сейчас объективно слабее, чем даже поздний Советский Союз, социальный болевой порог намного выше, чем у современной Европы. Это позволяет полагать, что при нарастающих проблемах Европа падет раньше, чем РФ.

Об этом в эфире видеоблога «БелТА» заявил российский историк и философ Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.