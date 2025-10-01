Андрей Фурсов: Европа упадет значительно раньше России
Даже у ослабленной России, которая сейчас объективно слабее, чем даже поздний Советский Союз, социальный болевой порог намного выше, чем у современной Европы. Это позволяет полагать, что при нарастающих проблемах Европа падет раньше, чем РФ.
Об этом в эфире видеоблога «БелТА» заявил российский историк и философ Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«При том, что за последние 30 лет произошла эрозия, Россия – это даже не поздний Советский Союз – тем не менее, в среднем болевой социальный порог у нас намного выше, чем у Запада.
То, что происходит сейчас в Европе, вселяет в меня сдержанный оптимизм. Я думаю, что они упадут значительно раньше, и это очень важно…
Если Россия проигрывает, то ее не будет просто. Потому что Запад не повторит ту ошибку, которую он сделал в 91-м году», – заявил Фурсов.
