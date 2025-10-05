Американские танки будут давить мигрантов на Пятой авеню – глобалист Мотыль
Выступая недавно перед американскими генералами, президент США фактически призвал их быть готовыми вести боевые действия в городах своей страны.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил лево-либеральный профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп в своей речи пытался политизировать армию, которая должна быть нейтральной. Он очень четко и открыто сказал, что войска должно считать города в качестве места тренировки вооруженных сил Америки. Это тревожно. Это означает, что войска в Чикаго, Нью-Йорке должны тогда ехать по Пятой авеню с танками, стрелять в людей», – ужасается профессор-глобалист.
По его словам, армия не должна играть особой роли во внутренней политике.
«А здесь он им говорит открыто, что они должны считать города американские, в которых уже есть Нацгвардия… Бороться против кого? Американцев, граждан, меньшинств! И какими способами? Военными – танками, дронами, самолетами. Понимаете, это чрезвычайно тревожно! Это всех взволновало», – причитал Мотыль.
