Алиев переоценил свои силы и пошел на попятную – эксперт
Звонок президента Азербайджана российскому лидеру Владимиру Путину, который произошел накануне, – это не просто повод поздравить главу РФ с днем рождения, а и свидетельство того, что официальный Баку после нескольких месяцев непрямого противостояния вынужден пойти на попятную.
Об этом в эфире видеоблога RUSARM INFO заявил российский политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия включила ряд мер по давлению на Азербайджан. Эти меры были не публичные, но, тем не менее, весьма эффективны. И в рамках этого противостояния Азербайджан начал терять деньги, начал терять прибыль.
И очевидно, что именно это является причиной того, что сейчас можно расценивать поступок президента Азербайджана как шаг к примирению между нашими странами. Он первый позвонил, он поздравил президента России с днем рождения…», – отметил эксперт.
«Ну а что касается того, насколько Азербайджан зависим, ну оказывается, что он действительно во многом очень зависим от позиций России или от тех действий, которые Россия может предпринять.
Так что, в этом отношении, да, я думаю, что президент Азербайджана либо состояние России недооценил, решил, что она проигрывает, что на нее сейчас оказывают давление, либо переоценил свои собственные возможности, либо же он переоценил обещания тех, кто подталкивал его на этот путь вражды с Россией», – заключил Беспалько.
