Алиев переоценил свои силы и пошел на попятную – эксперт

Анатолий Лапин.  
08.10.2025 18:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 180
 
Азербайджан, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Украина


Звонок президента Азербайджана российскому лидеру Владимиру Путину, который произошел накануне, – это не просто повод поздравить главу РФ с днем рождения, а и свидетельство того, что официальный Баку после нескольких месяцев непрямого противостояния вынужден пойти на попятную.

Об этом в эфире видеоблога RUSARM INFO заявил российский политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Звонок президента Азербайджана российскому лидеру Владимиру Путину, который произошел накануне, – это не просто...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия включила ряд мер по давлению на Азербайджан. Эти меры были не публичные, но, тем не менее, весьма эффективны. И в рамках этого противостояния Азербайджан начал терять деньги, начал терять прибыль.

И очевидно, что именно это является причиной того, что сейчас можно расценивать поступок президента Азербайджана как шаг к примирению между нашими странами. Он первый позвонил, он поздравил президента России с днем рождения…», – отметил эксперт.

«Ну а что касается того, насколько Азербайджан зависим, ну оказывается, что он действительно во многом очень зависим от позиций России или от тех действий, которые Россия может предпринять.

Так что, в этом отношении, да, я думаю, что президент Азербайджана либо состояние России недооценил, решил, что она проигрывает, что на нее сейчас оказывают давление, либо переоценил свои собственные возможности, либо же он переоценил обещания тех, кто подталкивал его на этот путь вражды с Россией», – заключил Беспалько.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить