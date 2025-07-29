Американский дипломат: Ничего не поменялось – будем расширять НАТО на Украину

Украина по-прежнему может рассчитывать на членство в НАТО, хотя отказ от расширения альянса был одним из главных требований России при начале СВО.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил украинскому «Апостроф ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно уверен, что ответ положительный. Политика НАТО не изменилась. Она такая, что Украина должна стать членом НАТО. Еще в 2008 году, когда я был в Киеве, на Бухарестском саммите это было четко заявлено. Украина должна стать членом НАТО, и Украина повторяла это много-много раз. Это не изменилось», – сказал Тейлор.

Далее последовали обычные оговорки о необходимости соблюдения процедур.