Американский дипломат: Ничего не поменялось – будем расширять НАТО на Украину
Украина по-прежнему может рассчитывать на членство в НАТО, хотя отказ от расширения альянса был одним из главных требований России при начале СВО.
Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил украинскому «Апостроф ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я абсолютно уверен, что ответ положительный. Политика НАТО не изменилась. Она такая, что Украина должна стать членом НАТО. Еще в 2008 году, когда я был в Киеве, на Бухарестском саммите это было четко заявлено. Украина должна стать членом НАТО, и Украина повторяла это много-много раз. Это не изменилось», – сказал Тейлор.
Далее последовали обычные оговорки о необходимости соблюдения процедур.
«Двери к членству в НАТО для Украины открыты сейчас, но некоторые страны не поддерживают немедленное членство. Но мы знаем, что это может измениться. Например, в 2008 году США очень поддерживали членство Украины в НАТО. Это изменилось. Но это может измениться назад… Это может измениться и потому, что Россия становится такой серьезной угрозой. Если Россию не остановить на Украине, она вторгнется в балтийские страны и другие страны НАТО», – резюмировал экс-посол.
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