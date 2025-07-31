Змагары отмазывают Украину, запустившую ударный дрон по Минску

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглые белорусские оппозиционеры пытаются отмазать Украину, чей дрон, начиненный тротилом, упал вчера посреди Минска.

Когда он этом стало известно, змагары радостно принялись обвинять Россию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Теперь, когда СК Белоруссии опубликовал доказательства украинской принадлежности БПЛА, они продолжают стоять на своей версии, добавляя конспирологические подробности.

Ими со СМИ-иноагентом «Радио Свобода» поделился представитель объединения беглых белорусских силовиков Владимир Жигарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, режим знал об этом БПЛА, и это указывает на то, что он не украинский, а российский. И режим Лукашенко был прекрасно осведомлен о его пролете через воздушное пространство Беларуси, но произошла какая-то ситуация, возможно, от работы белорусского РЭБ, и данный БПЛА отключился и попал в дом», – сказал Жигарь.

Далее он приплел ложную информацию о том, что российский дрон два дня назад залетел на территорию Литвы.

«Возможно, как и несколько дней назад он направлялся к границам стран НАТО и ЕСС высокой долей вероятности это был не ударный дрон, а разведывательный, который должен был пролететь над территорией Европейского Союза, а дальше уже режимы Лукашенко и Путина смотрели бы на реакцию стран НАТО», – сказал Жигарь.

Командарм Литвы Раймундас Вайкшнорас уже поставил под сомнение пролет «российского дрона», поскольку БПЛА так и не обнаружили. По его словам, «есть опасение», что видео, сделанные якобы очевидцами, были сняты на Украине.