Жители ЕС круглосуточно страдают от украинских мошенников
На Украине самой прибыльной уголовной деятельностью стал телефонный «развод» европейцев на деньги.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил комбат ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По прибыльности криминальных видов бизнеса на Украине на первом месте так называемые офисники, и с ними за первенство борются незаконные лесорубы. И только потом рейдерство, наркотики и другие виды незаконного обогащения.
Если вы выйдете в любом городе, и увидите молодёжь на очень дорогих авто – знайте, что большинство таких имеют отношение к так называемым офисникам», – сказал Береза.
Он объяснил, что это так называемые телефонные мошенники, которые собираются большими коллективами, а страдают от них, в первую очередь, доверчивые европейцы.
«Они говорят, что разводят только москалей. На самом деле, это новый вид уголовного бизнеса, который позволяет сделать состояние на ровном месте. К сожалению, в большинстве случаев он связан с правоохранителями, и не мог бы существовать без «крыши».
И сейчас вопрос существования такого бизнеса поднимают, в первую очередь, наши западные партнёры, потому что это бьёт и по ним», – добавил он.
