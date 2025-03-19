Украина продолжает получать западную военную помощь, но ее недостаточно – нужно налаживать оружейное производство непосредственно на территории страны.

Об этом на онлайн пресс-конференции заявил украинский диктатор Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько контрактов, они не бесплатные, как это было в первый год или в первый-второй год войны. И мы находим либо партнерские деньги, либо свои деньги. Поэтому помощь не будет на это никак влиять, я уверен наоборот. Сейчас все страны, и я не случайно в Финляндии, и не случайно в Норвегии, максимально делают две вещи. Первое, увеличивают поддержку.

Второе, увеличивают процент этой поддержки в наше отечественное производство. Вот такой понятный шаг. И второе, что касается помощи, это ПВО. Все считают, что несмотря, какая будет тишина, когда будет тишина, где она будет, понятно, что в Украине нет с точки зрения производства, это ПВО. Мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет, не хватит этого ПВО, нужно заказывать, договариваться с другими странами и брать лицензии и открывать свои заводы», – заявил Зеленский.