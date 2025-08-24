Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подпись утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского под мирным соглашением с Россией будет легитимной, если его уполномочит «единственный легитимный украинский орган» – Верховная рада.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подписать соглашение может кто угодно. И оно будет легитимно, если этого человека на подписание соглашения уполномочит парламент. И это может быть даже Зеленский, хотя худшего представителя, пожалуй, не найти. Как представитель Украины он весьма странный. Он не президент, его срок уже закончился. Можно было бы сказать, что он почетный гражданин страны. Да нет, он разрушил страну, сколько людей погибло. Он даже по национальности не украинец», – сказал Царев.

Он считает, что в США прекрасно понимают нелегитимность Зеленского, «недаром сделку по недрам подписывала вице-премьер, а потом ее проголосовала Верховная рада».

При этом Царев, уверен, что президент РФ согласится на личную встречу с Зеленским только, чтобы принять у него капитуляцию.