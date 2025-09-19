Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В западной прессе появились критические публикации в адрес Вьетнама, который обвиняется в тайных закупках вооружений у России, причем, в обход системы SWIFT.

«Механизм предполагает использование прибыли Вьетнама от совместного российско-вьетнамского нефтяного предприятия «Русвьетпетро» в Сибири для погашения кредитов на военные закупки, избегая при этом транзакций через глобальную систему SWIFT, которая обеспечивает большинство международных финансовых переводов и контролируется США и другими западными странами. По сути, это серия транзакций, минуя тщательно проработанные глобальные финансовые каналы, что позволяет сохранить их в тайне», – сообщает агентство Associated Press.

В рамках этой системы Вьетнам закупал российскую военную технику, включая истребители, танки и корабли. США конкурируют за поставки вьетнамской армии и недовольны, что Ханой теперь будет привязан к Москве из-за необходимости поставок запчастей и обслуживания техники. Более того, всё это происходит на фоне угроз Дональда Трампа вводить вторичные санкции за сотрудничество с Москвой.

Тайные документы западникам якобы передал некий вьетнамский чиновник, заявивший, что он «принадлежит к фракции, выступающей против более тесных связей с Россией, которые могли бы поставить под угрозу крепнущие отношения с Вашингтоном».

Недавно Trump Organization, которой управляют сыновья президента США, начала строительство роскошного гольф-комплекса стоимостью 1,5 миллиарда долларов недалеко от столицы – Ханоя.

Еще в 2023 году в СМИ попал документ Минфина Вьетнама, где говорилось, что «США постоянно оказывают давление на Вьетнам, вынуждая его перейти на закупку американского оружия, угрожая ввести санкции…, если Вьетнам продолжит закупать российское оружие».

Владимир Путин посещал Вьетнам летом 2024 года. «ПолитНавигатор» тогда писал, что Москва нужна Ханою, чтобы «уклониться от удушающих объятий США».