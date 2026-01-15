Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни России, ни украинским гражданам не стоит ожидать хорошего от нового министра обороны 34-летнего Михаила Федорова, которого накануне утвердила на должности Верховная рада.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Михаил Федоров выглядит как уклонист, давайте будем говорить откровенно: молодой, призывного возраста, не знаю, почему до сих пор не получил повестку. Но тут же сказал, что… с документами проблемы у двух миллионов украинских мужчин, которые могли бы быть призваны в армию, плюс 300 тысяч дезертиров. Сама по себе фигура Федорова довольно известная. Он еще в 2022 году обращался к крупнейшим мировым технологическим компаниям с призывом изолировать Россию от остального мира Он требовал запретить российскую компьютерную игру Atomic Hearts, про романтизацию коммунизма что-то говорил. Также он известен тем, что на заре своей карьеры продавал женщинам биологические добавки, фуфломицин, который ни на что не влияет, но приносит много денег», – сказал Коц.