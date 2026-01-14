Путин не остановит войну: нефтепродукты спокойно и масштабно продаются через Балтику – укро-эксперт

Россия без особых проблем продает свои нефтепродукты, перевозя их на подсанкционных танкерах, в том числе, по Балтике. Это говорит о том, что денег на продолжение СВО у России хватит надолго, если такие поставки не прервать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма экономист, занимающийся темой морских перевозок, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За год 270 миллионов тонн экспортировано только российской сырой нефти, без нефтепродуктов. Я больше скажу – из них 35%, примерно 95 миллионов тонн, перевезено подсанкционными танкерами

Как мы говорим нашим европейским друзьям – им, конечно, это не очень нравится. Мы им говорим, что, скоро у вас санкционный список будет не 600 танкеров, а тысяча, и тогда все 100% российской нефти по вашим проливам будут возить подсанкционные танкеры, и все будут аплодировать.

Нам всем нужно говорить, что пока существует такой поток российской нефти – это вечный двигатель войны. Путин не остановит войну. Нужно физически сократить хотя бы раза в два, чтобы это было ощутимо для российской экономики», – переживал Клименко.

