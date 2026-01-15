Военкор Коц: Да, нам нужен исход населения из Киева
Эвакуация населения Киева, к которой призывал мэр Виталий Кличко, – в интересах России.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему мы бьем по Киеву? Мы же понимаем, что репрессивная машина на Украине устроена так, что там внутренняя смута маловероятна. Нам важно выбить из-под Украины ее ножки экономические, промышленные и прочее. Энергетика – это экономика и промышленность.
В последнее время удары по украинской энергетике принимают осмысленный системный характер. То есть, не ударили раз, и на месяц забыли, а постоянно. Бьют по основным экономическим центрам.
Если до войны ВВП страны на 30-35% обеспечивала Киевская область, то сейчас это все 50%. Также в экономику дают Одесская, Львовская и Днепропетровская. И именно по этим четырем областям мы сейчас концентрируем удары.
Потому что надо выбить экономические ножки из-под этой прогнившей табуретки. Ведь не все так хреново на Украине с промышленностью. В прошлом году она вышла на довоенный уровень производства чугуна. То есть, индустриальной страной считаются. То есть выбивать нужно постоянно», – сказал Коц.
«Если вдруг дойдет до того что Киев придется эвакуировать (а Кличко предлагал уже людям выехать – трубы уже лопаются, хлеба уже нет)…
Большинство уклонистов прячутся в Киеве, потому что там проще затереться. И вот этот исход из Киева, он может оказаться нашим политическим рычагом давления на украинский режим.
Ну и само по себе оставление столицы мирным населением – серьезный имиджевый удар по действующей власти, которая не смогла обеспечить защиту своих граждан. Если у тебя, в отличие от Белгорода, нет отопления в больнице или в ясельках, то это не вина РФ, а вина власти, которая обязана была подготовиться к такому развитию событий», – подытожил военкор.
