Аннексия Гренландии чревата распадом НАТО – русофоб Макфол напуган

15.01.2026 18:18
Дания не должна идти на компромиссы по Гренландии, а США должны одуматься и отступить.

Об этом бывший посол США в России и отпетый русофоб Майкл Макфол заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда Трамп говорит: если мы сейчас не аннексируем Гренландию, ее аннексируют Россия или Китай. Это совершенно необоснованные заявления. Я надеюсь, что президент не пойдет на такой абсолютно безумный и глупый шаг.

Но если он пойдет на этот шаг, это станет концом для НАТО. Может, мы получим базу в Гренландии, но мы потеряем огромное количество баз в Европе. Потеряем возможность собирать разведывательную информацию, когда российские корабли и подводные лодки проходят мимо стран НАТО», – сказал Макфол.

Он считает, что США могут «защитить Гренландию от России и Китая» по договору с Данией от 1951 года, и поэтому им не нужно «покупать территорию, которую никто покупать не хочет».

