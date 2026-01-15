Укладываются в гробы и едят рвоту — будни курсантов Одесской военной академии

Павел Бадаев.  
15.01.2026 00:04
  (Мск) , Одесса
Как куют «воинов света», «нэзламни» кадры ВСУ, противостоящие «оркам»? Об этом красноречиво рассказывает следующая история… почему-то вызывающая у кастрюль шок — а что, так можно было?

Полтора месяца назад повесился 17-летний курсант Одесской военной академии Павел Стовбун. Подробностей не было — мол, частный эксцесс. Более того, курсанта оформили как самовольно покинувшего часть, сделав из жертвы преступника.

Отца парня хватил инсульт и он умер, мать слегла с нервным срывом — типичная ситуация для Украины.

Обивать пороги инстанций было некому, поэтому дело замяли.

Пока на днях не заговорила сестра погибшего Дарья Мельник:

«Брата били, заставляли есть с грязного пола, пить масло, блевать — и потом это снова есть. Он не выдержал и повесился на уставной простыне».

Также девушка пояснила, что «наказания придумали сержанты — на самом деле, чистое издевательство над людьми. Делали они это по приказу ответственного офицера на локации подполковника Косенко».

И только когда журналисты обратились в полицию со криншотами данных заявлений, в следственном управлении подтвердили — перед гибелью над Стовбуном действительно издевались сержанты, и даже фамилия Косенко всплыла.

Из ответа полиции:

«Были совершены действия, имеющие явные признаки унижения человеческого достоинства, физического и психического насилия в отношении потерпевшего. Эти издевательства курсанты снимали на телефоны. Они были изъяты.

Предварительные результаты служебного расследования свидетельствуют о наличии фактов нарушения военной дисциплины, применении неуставных мер воздействия и ослаблении контроля со стороны руководящего состава учебных курсов».

Дело по статье «Доведение до самоубийства» таки возбудили, зато в самой академии ответили очень по-украински:

«Не зафиксировано официальных рапортов, жалоб и сообщений на «Ящик доверия» (с возможностью оставаться инкогнито) от покойного курсанта Стовбуна».

Но журналисты, сославшись на свои источники в правоохранительных органах, привели свидетельства других потерпевших курсантов (чудом не покончивших с собой), которые подтвердили обвинения, предъявленные сестрой покойного, а также заявили, что помимо этой дичи, их… регулярно укладывали в гробы (приучали к земле?) и временно заколачивали, избивали, заливали газовыми баллончиками и закрывали в отравленных помещениях…

Зачем? Дедовщина? Норма нацистского режима? Чтобы достаточно обозлиться на врага? Вопросов в этой ситуации больше, чем ответов.

Надо сказать, что в прошлом данный концлагерь слыл элитнейшим военно-учебным заведением. Оно меняло названия: Артучилище, Институт Сухопутных войск — создано было еще в Российской империи и продолжало ковать кадры во времена СССР для всего СССР. С началом «нэзалэжности» превратилось в Военную академию…

И вот именно ее уже закончили такие персонажи как Залужный, Буданов, Арестович. Теперь понятно, почему они такие — наелись блевотины.

