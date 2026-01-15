Укладываются в гробы и едят рвоту — будни курсантов Одесской военной академии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как куют «воинов света», «нэзламни» кадры ВСУ, противостоящие «оркам»? Об этом красноречиво рассказывает следующая история… почему-то вызывающая у кастрюль шок — а что, так можно было?

Полтора месяца назад повесился 17-летний курсант Одесской военной академии Павел Стовбун. Подробностей не было — мол, частный эксцесс. Более того, курсанта оформили как самовольно покинувшего часть, сделав из жертвы преступника.

Отца парня хватил инсульт и он умер, мать слегла с нервным срывом — типичная ситуация для Украины.

Обивать пороги инстанций было некому, поэтому дело замяли.

Пока на днях не заговорила сестра погибшего Дарья Мельник:

«Брата били, заставляли есть с грязного пола, пить масло, блевать — и потом это снова есть. Он не выдержал и повесился на уставной простыне».

Также девушка пояснила, что «наказания придумали сержанты — на самом деле, чистое издевательство над людьми. Делали они это по приказу ответственного офицера на локации подполковника Косенко».

И только когда журналисты обратились в полицию со криншотами данных заявлений, в следственном управлении подтвердили — перед гибелью над Стовбуном действительно издевались сержанты, и даже фамилия Косенко всплыла.

Из ответа полиции:

«Были совершены действия, имеющие явные признаки унижения человеческого достоинства, физического и психического насилия в отношении потерпевшего. Эти издевательства курсанты снимали на телефоны. Они были изъяты. Предварительные результаты служебного расследования свидетельствуют о наличии фактов нарушения военной дисциплины, применении неуставных мер воздействия и ослаблении контроля со стороны руководящего состава учебных курсов».

Дело по статье «Доведение до самоубийства» таки возбудили, зато в самой академии ответили очень по-украински:

«Не зафиксировано официальных рапортов, жалоб и сообщений на «Ящик доверия» (с возможностью оставаться инкогнито) от покойного курсанта Стовбуна».

Но журналисты, сославшись на свои источники в правоохранительных органах, привели свидетельства других потерпевших курсантов (чудом не покончивших с собой), которые подтвердили обвинения, предъявленные сестрой покойного, а также заявили, что помимо этой дичи, их… регулярно укладывали в гробы (приучали к земле?) и временно заколачивали, избивали, заливали газовыми баллончиками и закрывали в отравленных помещениях…

Зачем? Дедовщина? Норма нацистского режима? Чтобы достаточно обозлиться на врага? Вопросов в этой ситуации больше, чем ответов.

Надо сказать, что в прошлом данный концлагерь слыл элитнейшим военно-учебным заведением. Оно меняло названия: Артучилище, Институт Сухопутных войск — создано было еще в Российской империи и продолжало ковать кадры во времена СССР для всего СССР. С началом «нэзалэжности» превратилось в Военную академию…

И вот именно ее уже закончили такие персонажи как Залужный, Буданов, Арестович. Теперь понятно, почему они такие — наелись блевотины.