Украинские военные источники признают, что для ВСУ ухудшается обстановка в Константиновке (ДНР), которая расположена в 68 км от Донецка и ранее играла роль важного укрепрайона противника, прикрывающего дороги на Славянск и Краматорск.

Российские подразделения уже уверенно закрепились в самом городе, успешно режут логистику и готовятся к охвату населенного пункта с разных направлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В городской застройке противник системно перехватил инициативу по логистике: заезды, подъездные маршруты и пути подвоза л/с находятся под постоянным контролем. Работают FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, что резко снижает возможности маневра и делает любое передвижение прогнозируемым и опасным. Отдельно действует Центр «Рубикон» – их задача задушить мобильность! Они целенаправленно охотятся за тяжелой техникой, дронами и средствами связи, фактически выбивая наши глаза и руки на этом отрезке», – описывает ситуацию в Константиновке бывший ультрас-неонацист луганской «Зари», а ныне офицер ВСУ «Мучной».

По его словам, ВС РФ уверенно закрепились в юго-восточной части города

«На Константиновском направлении идут бои в районе Берестка, Степановки и в самой Константиновке. Также ожесточенные бои фиксируются в населенном пункте Веролюбовка, где позиции переходят из рук в руки», – в свою очередь сообщает украинский военный паблик Military analytics.

Обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец в своей сводке признает, что «противник явно близок к полноценному охвату города», хотя и отмечает, что пока русские находятся в стадии подготовки, для чего накапливают силы.

«Другими словами, пока, именно на данный момент, противник НЕ готов к полноценному штурму Константиновки, но весьма активно и настойчиво к нему готовится. Думаю, после развязки в районе Покровска-Мирнограда и оценки дальнейших перспектив на Добропольском направлении, противник будет готов приступить к штурму Константиновки», – предупреждает Машовец.

По данным последней переписи 2001 года, в Константиновке проживали 94 886 человек. В советское время в городе действовало три стекольных завода и производилось до 23% стекольной продукции СССР.