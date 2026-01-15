«Правят бал проходимцы»: Украина расплачивается за избрание клоунов и боксёров

Вадим Москаленко.  
15.01.2026 15:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 311
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина


Украинцев, гордившихся избранием президентом популярного комика Владимира Зеленского, а мэром Киева чемпиона по боксу Виталия Кичко, ждёт горькое разочарование – «звёзды» были использованы лишь как витрина командами жуликов, в чьих руках оказалось реальное управление и бюджеты.

«Посмотрите, кто у нас управляет этими процессами – люди без управленческого опыта. Там, где еще сохранились мэры-технократы, даже если «технокрады», как Кернес или Труханов, там город выглядит чистеньким, облагороженным.

Там, где мэрами стали политики, или спортсмены, или деятели культуры, – правит бал команда наиболее ярких проходимцев. И эти места, эти города, к сожалению, разрушаются», – сказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью беглой журналистке Наталье Влашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украинцев, гордившихся избранием президентом популярного комика Владимира Зеленского, а мэром Киева чемпиона по боксу...

Бортник привел в пример Киев.

«Мэрство Кличка – это трагичная страница в истории Киева, мне кажется. Это просто потерянное десятилетие. С точки зрения управления городом, столица стала выглядеть намного хуже, чем даже многие областные центры. Чем Харьков, чем Винница, чем многие областные центры», – сказал он.

Ведущая согласилась.

«Ко мне сегодня друг приехал из Харькова, он говорит, у них там нет такой хаотичной, бессмысленной застройки, как в Киеве. Это ужас. Он говорит, жадность просто сочится из этого города», – отметила Влащенко.

«Да, да. Всех вот этих главных архитекторов Киева, всех надо просто выводить к стенке, обваливать в перьях и с конфискацией на длинный срок. Сумасшедшая коррупция, сумасшедшая жадность, которые изуродовали лицо города», – сказал Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить