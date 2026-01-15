«Правят бал проходимцы»: Украина расплачивается за избрание клоунов и боксёров
Украинцев, гордившихся избранием президентом популярного комика Владимира Зеленского, а мэром Киева чемпиона по боксу Виталия Кичко, ждёт горькое разочарование – «звёзды» были использованы лишь как витрина командами жуликов, в чьих руках оказалось реальное управление и бюджеты.
«Посмотрите, кто у нас управляет этими процессами – люди без управленческого опыта. Там, где еще сохранились мэры-технократы, даже если «технокрады», как Кернес или Труханов, там город выглядит чистеньким, облагороженным.
Там, где мэрами стали политики, или спортсмены, или деятели культуры, – правит бал команда наиболее ярких проходимцев. И эти места, эти города, к сожалению, разрушаются», – сказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью беглой журналистке Наталье Влашенко.
Бортник привел в пример Киев.
«Мэрство Кличка – это трагичная страница в истории Киева, мне кажется. Это просто потерянное десятилетие. С точки зрения управления городом, столица стала выглядеть намного хуже, чем даже многие областные центры. Чем Харьков, чем Винница, чем многие областные центры», – сказал он.
Ведущая согласилась.
«Ко мне сегодня друг приехал из Харькова, он говорит, у них там нет такой хаотичной, бессмысленной застройки, как в Киеве. Это ужас. Он говорит, жадность просто сочится из этого города», – отметила Влащенко.
«Да, да. Всех вот этих главных архитекторов Киева, всех надо просто выводить к стенке, обваливать в перьях и с конфискацией на длинный срок. Сумасшедшая коррупция, сумасшедшая жадность, которые изуродовали лицо города», – сказал Бортник.
