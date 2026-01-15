Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцев, гордившихся избранием президентом популярного комика Владимира Зеленского, а мэром Киева чемпиона по боксу Виталия Кичко, ждёт горькое разочарование – «звёзды» были использованы лишь как витрина командами жуликов, в чьих руках оказалось реальное управление и бюджеты.

«Посмотрите, кто у нас управляет этими процессами – люди без управленческого опыта. Там, где еще сохранились мэры-технократы, даже если «технокрады», как Кернес или Труханов, там город выглядит чистеньким, облагороженным. Там, где мэрами стали политики, или спортсмены, или деятели культуры, – правит бал команда наиболее ярких проходимцев. И эти места, эти города, к сожалению, разрушаются», – сказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью беглой журналистке Наталье Влашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Бортник привел в пример Киев.

«Мэрство Кличка – это трагичная страница в истории Киева, мне кажется. Это просто потерянное десятилетие. С точки зрения управления городом, столица стала выглядеть намного хуже, чем даже многие областные центры. Чем Харьков, чем Винница, чем многие областные центры», – сказал он.

Ведущая согласилась.

«Ко мне сегодня друг приехал из Харькова, он говорит, у них там нет такой хаотичной, бессмысленной застройки, как в Киеве. Это ужас. Он говорит, жадность просто сочится из этого города», – отметила Влащенко.