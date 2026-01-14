«Пора мобилизовать каждого украинца!» – Зе-Рада продлила военное положение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продлили военное положение и срок всеобщей мобилизации ещё на 90 дней.

Такое решение приняла Верховная рада на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от «Слуг» Евгений Чернев надеется, что такие меры помогут мобилизовать больше людей в армию.

«Несмотря на наши усилия, РФ не хочет прекращать войну. Она доказывает это каждый день ударами по инфраструктуре и давлением на фронте. Поэтому мы вынуждены продлевать военное положение – и жить по законам военного времени. Это не просто слова и не просто продолжение какого-то закона. Это понимание того, что война тут, по всей Украине. Это должно мобилизовать каждого украинца, чтобы каждый поступок был направлен на окончание войны!», – вещал Чернев.

За продление военного положения на три месяца с 3 февраля депутаты проголосовали единогласно и без критики, набрав 330 голосов.

После чего перешли к рассмотрению продления сроков проведения всеобщей мобилизации, которую большинство депутатов рискнули критиковать лишь косвенно, акцентируя на «необходимости наведения порядка».

«Если вы посмотрите новости – во Львове объявлен план-перехват из-за стрельбы по автобусу ТЦК, полиция работает на всех выездах из города. До чего мы дожили, если такие новости распирают всю новостную ленту, тем более в тыловом Львове! Реформа ТЦК назрела как никогда. Потому что если почитать закон, мобилизация касается не только армии, но и всего правительства. Мы должны быть за это ответственны, иначе дойдём до коллапса. Отдельного внимания заслуживает количество забронированных, которое превышает все силы обороны плюс дезертиров», – сказала изгнанная из президентской фракции «Слуга народа» парламентарий Анна Скороход.

Мобилизацию также поддержали почти единогласно: 312 депутатов из минимально необходимых 226.