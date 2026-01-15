Украинцы скатились в массовое помешательство – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
15.01.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Половина проблем Украины будет решена, если запретить Институт нацпамяти, главного проводника тотальной дерусификации и бандеризации в стране.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ему задали вопрос, как бы он сформулировал идентичность украинцев, которая поможет примирению как внутри страны, так и с соседями.

«Дело в том, что времена турбулентности, а мы сейчас переживаем время турбулентности, иногда приводит к массовому  помешательству, когда люди живут не в режиме здравого смысла, а в режиме лозунгов, в режиме некой кампанейщины и так далее, когда пропаганда начинает довлеть над тем же умом, здравым  смыслом, рассудком», – обрисовал эксперт текущую ситуацию на Украине.

Тем не менее он верит, что в течение нескольких лет после завершения войны здравый смысл возобладает и снова вернется нормальное отношение к культурным, историческим и прочим процессам.

«Плюс ко всему, я считаю, что в Украине после войны необходимо запретить как абсолютно враждебный, как абсолютно провокационный центр, Институт национальной памяти как таковой. Я не призываю к суду над этим институтом и над людьми в этом институте. Многие из них верят, что они делают доброе, благое дело. Но такой орган не должен существовать в Украине. Его необходимо ликвидировать. 50% проблем падут сами по себе», – убежден Бондаренко.

Напомним, что в настоящее время Институт нацпамяти, возглавляет Александр Алферов, экс-глава пресс-службы неонацистского полка «Азов», запрещенного в РФ.



