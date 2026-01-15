Опровергнуто враньё Трампа о России

Анатолий Лапин.  
15.01.2026 09:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 845
 
Гренландия, Дания, Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Дональд Трамп лгал, чтобы иметь предлог для захвата Гренландии, когда говорил, будто острову угрожают бороздящие рядом корабли и подлодки Китая или России.

Это следует из слов главы МИД Дании Ларса Расмуссена, который накануне посетил США для переговоров, окончившихся безрезультатно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп лгал, чтобы иметь предлог для захвата Гренландии, когда говорил, будто острову угрожают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это не правда, что китайские военные корабли повсюду. По данным нашей разведки, ни один китайский военный корабль не появлялся в Гренландии уже лет 10

Прямой угрозы со стороны Китая и России нет, по крайней мере нет такой угрозы, с которой мы не смогли бы справиться. Например, мы избегаем китайских инвестиций благодаря тесному сотрудничеству между Гренландией и Данией. Десять лет назад мы уже видели, как Китай продвигал инициативу «Один пояс – один путь», и знаем, что он хочет инвестировать в инфраструктуру Гренландии, мы этого избежали. Так что в Гренландии нет китайского присутствия».

Расмуссен признал, что Дании не удалось отговорить Штаты от захвата Гренландии:

«В рамках НАТО ведется диалог, и мы хотим активизировать сотрудничество. Надеюсь, это поможет развеять опасения президента. Но я не могу сказать, что все уже решено. Нам это не удалось, но честно говоря, я не верил, что это возможно. Нам не удалось изменить позицию США. Очевидно, что президент хочет захватить Гренландию».

Российский военкор Роман Сапоньков предостерегает, что поползновения США имеют антироссийские перспективы:

«Аннексия Гренландии – это прицел на нашу Арктику и шельф».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить