В Новый год отельеры Крыма не угадали с ценами: туристы предпочли частников

Турпоток в Крым на новогодние праздники вернулся к показателям до СВО и составил без малого 287 тысяч отдыхающих, что на треть больше прошлогоднего. Однако загрузка отелей осталась прежней, на уровне 50%.

В некоторых объектах две трети номеров остались свободны, несмотря на продолжительные выходные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальную статистику востребованности крымских курортов опубликовал глава Крыма Сергей Аксёнов. Согласно ей, средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составила более 60%, курортных комплексов с развитой инфраструктурой – 80% и более. Однако данные крымских туроператоров дают более скромный результат.

«Снижение по сравнению с прошлым годом по количеству людей и объемам выручки составило 20%. Среднее время пребывания гостей так же, как и в прошлом году, 3,5 дня. На это повлияла стоимость, которая значительно выше, чем в прошлом году. Соответственно, туристы меньше отдыхают в отелях», – отметил руководитель ассоциации «Туристический Альянс Крыма» Андрей Пылов.

Размещение в новогодние праздники сравнялось по цене с летним периодом. Отдых по системе «все включено» начинался от 15 тысяч рублей за номер и доходил до 1,5 миллиона рублей в виллах премиум-класса. Новогодний банкет оплачивался отдельно и, в зависимости от наполнения развлекательной части и стола, обошелся от 10 до 55 тысяч рублей на одну персону.

В результате турпоток переместился из отелей в частный сектор: гостевые дома и арендное жилье. Снять коттедж на компанию из 10–15 человек в новогоднюю ночь можно было за 15–20 тысяч рублей.

«Несколько лет мы наблюдали рост среднего тарифа и загрузки в новогодние праздники. Но 2026 год не повторил этого тренда. Продажи и бронирования осуществлялись в моменте вплоть до 31 декабря, и по загрузке отели ЮБК едва приблизились к показателям 2025 года. В новогоднюю ночь и первые дни января загрузка была на уровне 50%, дальше снизилась до 30%. Прием гостей останавливались преимущественно на 2–3 дня», – подчеркнула региональный руководитель управляющей гостиничной компании «Юпро Групп» Екатерина Мильчинская.

При этом людей на набережных Алушты и Ялты было много. Еще больше отдыхающих можно было встретить в Севастополе – многие специально издалека приехали на новогоднюю программу в «Новый Херсонес».

«В районе «Нового Херсонеса» туристов было больше, чем гостиниц рядом. Очень большой спрос на праздники: в комплексе ежедневно проходили разные мероприятия для всех возрастов. Плюс праздничная вечерняя подсветка как в «Новом Херсонесе», так и в центре Севастополя. Но туристы останавливались на 2-3 дня, причем большинство – приезжие из других регионов: Москвы и Московской области, Сибири», – уточнила руководитель севастопольского объединения «Союз гостеприимства» Юлия Бедаш.

Более 8 тысяч человек собрала «Главная морская ёлка» на территории молодежного центра «Таврида. АРТ» под Судаком. Ежедневная развлекательная программа, выступление оркестра Дедов Морозов, рождественский поезд для детей и резиденция Морского Деда Мороза – всё это бесплатно, как и аллея из 17 новогодних деревьев самых разных форматов: из кокошников, кинолент, забытых на пляже вещей и свежих овощей.

Сама морская ёлка из лодок и якорей в вечерней подсветке, несомненно, привлекала гостей и жителей Крыма, тем более что других массовых праздничных мероприятий в регионе не было. Информационная кампания «Новый год в Крыму как дома» с уклоном на встречу праздника в кругу родных и друзей уже себя исчерпала: туристы хотят праздника хотя бы в те несколько дней, которые могут позволить потратить на отдых.

В целом новогодние праздники не позволили Крыму выйти на заявленный 7-миллионный туристический поток по итогам 2025 года. Официально в Крыму отдохнули 6,9 миллиона человек, и если в этом году будет снят мораторий на пляжи Анапы, туристическому сектору придется снижать цены, чтобы выдержать конкуренцию. А это при переходе на общую систему налогообложения и росте НДС очень непросто.