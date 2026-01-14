«Вы вернули нас в лоно белой семьи ЕС, а потом бросили» – Зурабишвили предъявила Евросоюзу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывшая грузинская президентка, гражданка Франции Саломе Зурабишвили отчитала Евросоюз за то, что он не защитил Грузию от России.

Об этом она заявила на Глобальном европейском форуме Renew Europe 2026 в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда вы предоставляете стране статус кандидата на вступление в ЕС, вы берете на себя ответственность, причем, большую ответственность. Вы не позволяете России захватить государство, которое вы сами вернули в лоно белой семьи Евросоюза», – высказалась Зурабишвили.

Она считает, что теперь Кремль применит против Зеленского те же методы, что и против нее, и достигнет успеха.

«Если Россия применит новую стратегию, то есть использует демократические инструменты для подрыва демократических устоев в маленькой стране, например, в Грузии, то противостоять этому легко. Противостоять этому в Грузии гораздо проще, чем на Украине, где идет военная операция. И это обойдется гораздо дешевле», – призывала Зурабишвили.

Она уверена, что впредь Россия не будет задействовать армию, а за дешево и безопасно завоюет Европу, и у ЕС нет методов, чтобы ей противостоять.