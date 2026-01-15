«Уберите это из эфира», – в чём суть фальшивого «миротворчества» Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вся суть «миротворчества» Дональда Трампа и в Газе, и на Украине – в желании замести мусор под ковёр, не разбираясь в сложных первопричинах конфликтов и не устраняя их.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог, директор Института США и Канады им. А.Г. Арбатова РАН Андрей Евсеенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.