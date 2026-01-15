Европа готовится к войне с США
Продолжает обостряться ситуация вокруг Гренландии, передачи которой под свою юрисдикцию требуют от от Дании США.
Едва президент Дональд Трамп бесцеремонно потребовал от датчан «убираться» с Гренландии, как стало известно, что Германия намерена отправить на крупнейший остров планеты свои войска.
Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ссылаясь на свои источники в Германии и Скандинавии, издание указывает, что будет отправлена передовая группа бундесвера.
По данным газеты отправка немецких военных начнется уже сегодня.
В минобороны ФРГ изначально не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию, но после статьи опубликовали сообщение, фактические ее подтверждающее.
«По приглашению Дании Германия примет участие в экспедиции в Гренландию с 15 по 17 января 2026 года вместе с другими европейскими странами», – говорится в заявлении оборонного ведомства ФРГ.
По данным Bild в Нуук в Гренландии отправят разведывательную группу из 13 человек на транспортном самолете Airbus A400M.
«Разведка на месте будет проводиться совместно с представителями других стран-партнеров», – говорится в материале.
Примечательно, что расширение присутствия в Гренландии осуществляют страны НАТО из Европы, но операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО.
«Причина: скандинавские страны, входящие в НАТО, включая Гренландию, находятся под командованием штаб-квартиры НАТО в Норфолке, США. Операцию планируется провести без участия США. В Германии в операции участвуют Министерство обороны и, в ведущей роли, Федеральная канцелярия», – пишет газета.
«Я могу представить себе международные учения с участием Германии в Гренландии. Это подчеркнуло бы способность НАТО принимать меры, даже в кратчайшие сроки, для сдерживания потенциальных внешних агрессоров и защиты территории альянса», – заявил по этому поводу газете главный эксперт по оборонной политике альянса ХДС/ХСС Томас Эрндль.
Кроме тог, в Гренландию отправляются и шведские солдаты, о чем проинформировал премьер Ульф Кристерссон.
«Сегодня в Гренландию прибывают несколько офицеров шведских вооруженных сил. Они входят в группу из нескольких стран-союзников», – написал он в своем микроблоге.
