Украина перестала бы существовать уже в 20-м году, если бы газопроводы «Северный поток» не были взорваны, и немецкая промышленность продолжила зависеть от российского газа.

Об этом сопредседатель группы «Экозащита», иноагент Владимир Сливяк заявил в интервью объявленному в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня очень твердое убеждение, что Кремль осознанно выстраивал все эти зависимости. И если бы не произошло диверсии на «Северном потоке», то до сих пор эта зависимость была, и вполне возможно, что Украины как независимого государства уже бы не было в этом случае. В лидирующей стране ЕС Германии более 60% газа, который использовала промышленность, поступала из России по очень хорошим ценам. Это огромная зависимость, и если бы не эта диверсия на «Северном потоке», то кто знает, как бы все повернулось в войне», – рассуждал Сливяк.

По его словам, Европа испытала в 2022 году огромный шок после прекращения поставок российского газа, и теперь Россия стремится довести объемы СПГ, поставляемого в ЕС, до объема былых трубопроводных поставок.